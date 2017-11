Lopetegui: "Rusia es un equipo que te hace sufrir mucho si no tienes el balón"

Google Plus

"El balance del año es positivo" | Foto: FIFA.com

Julen Lopetegui atendió ayer a los medios de comunicación tras el empate a 3 contra Rusia. Para el seleccionador, el partido ha sido "complejo". España se ha adelantado rápido en el marcador, pero a partir de ahí Rusia "se ha conectado con el partido" porque "son un equipo que, si no tienes la pelota, te hace sufrir mucho". No obstante, también ha comentado que estos dos partidos amistosos tenían el objetivo de "ver jugar a todos los jugadores convocados". Y así ha sido, pues el único que no ha jugado ni un solo minuto, ni ante Costa Rica en Málaga ni ayer en San Petersburgo, ha sido Pepe Reina.

Sobre la selección rusa ha afirmado que no está sorprendido por su nivel: "Tiene un nivel muy alto, con grandísimos futbolistas y una motivación extraordinaria. En general tiene muy buen equipo y buenos recambios".

También tocó otros temas, como el de la lista de 23 jugadores que se llevará al Mundial: "Quedan 6 meses. Todavía pueden pasar muchas cosas. Valoraremos las cosas primero en marzo, que tendremos dos partidos. Ahora lo importante es que los chicos rindan bien y que tengan éxito. Aún falta mucho".

Con respecto a ese mismo tema, Lopetegui fue también preguntado por la sede que elegirá la Federación Española para su estadía durante el campeonato. Comentó que la decisión se tomará "más adelante" y que "cuando esté confirmada la RFEF la comunicará". "Valoraremos muchas cosas, porque solamente se juega un partido en cada sede y las distancias son grandes".

Por último, hizo balance del año de la Selección. Cree que han competido y dado la cara en "escenarios muy complejos, logrando la clasificación directa para el Mundial, con el mérito que tiene". También puso una nota alta al equipo, no solo por los resultados sino por "la mentalidad con la que han afrontado tanto los partidos oficiales como los amistosos". "El equipo se ha mantenido firme a su idea de juego", concluyó.