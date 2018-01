Así ha sido la actuación de los internacionales en otras ligas

Google Plus

De Gea, el mejor parado del fin de semana | Foto: Manchester United

El fin de semana para los internaciones españoles en las diferentes competiciones que disputan fuera de nuestras fronteras no ha sido el mejor posible para sus intereses. Lesiones, estancias en el banquillo, ya sea por descanso o por ser habitual en él, son solo algunos de los motivos por los que el rendimiento de los internacionales no ha estado en forma este pasado fin de semana, con diferentes resultados para cada uno de ellos, tanto en la Premier League, como en la Bundesliga, como en la Serie A, donde no hubo competición este fin de semana. Esto se debe a que, como jugaron en la época navideña, se ha retrasado la jornada una semana y se les ha dado una fecha de descanso.

Premier League: resultados contradictorios

Comenzando por la competición inglesa, se han producido diversos resultados y rendimientos por parte de los jugadores españoles. Álvaro Morata jugó los 90 minutos en el Chelsea-Leicester; sin embargo el equipo londinense no fue capaz de pasar del empate frente al ex-campeón de la Premier, que dio la gran sorpresa de la jornada en Stamford Bridge al sacar punto ante el vigente campeón del torneo, que ve como sus principales rivales se alejan.

Por otro lado, David De Gea tuvo más suerte y participó en la victoria de su equipo, el Manchester United, por tres goles a cero frente al Stoke City, donde el guardameta madrileño dejó la portería a cero. Y, en el partido de la jornada, el Liverpool-Manchester City, que fue testigo de la primera derrota del equipo de Guardiola en Liga, Alberto Moreno no pudo jugar ya que continúa lesionado y Silva se quedó en el banquillo.

Bundesliga: Éxito para Javi Martínez

Por su parte, los jugadores españoles residentes en Alemania no pudieron participar en las victorias de sus equipos, en el caso de Marc Bartra, en la del Borussia Dortmund, y en el caso de Thiago, en la del Bayern de Munich, que da un paso más para conseguir la vigente edición de la Liga alemana, cada vez más cerca para los de Baviera, que contaron con la activa participación de Javi Martínez, que inclusó anotó un gol en el triunfo del Bayern.