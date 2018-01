Un 2018 de retos para la selección española sub 17

Google Plus

La selección sub 17 antes del partido amistoso ante Italia/Foto: Federación Española de Fútbol

La selección española sub 17 se enfrenta a un año 2018 que tendrá eventos y retos importantes. El objetivo es claro: mantener el buen nivel que ha venido mostrando durante el curso pasado y que le llevó a disputar la final del pasado Mundial. Fue uno de los equipos que mejor impresión causó, aunque finalmente no pudo culminarlo de la mejor manera en una final que perdió con un marcador contundente ante una potente selección inglesa. A pesar de ese varapalo final, teniendo en cuenta toda la fase previa, deja claro el alto nivel que pueden llegar a alcanzar los jugadores comandados por Santi Denia.

Esta nueva generación sub 17 liderada por futbolistas como Gelabert o Abel Ruíz tendrá la oportunidad de resarcirse de ese Mundial en el próximo Europeo. Para ello tendrá que superar primero la Ronda Élite. Si consigue ser primero de su grupo o ser uno de los siete mejores segundos, estará dentro. No lo tendrá nada fácil, ya que no tuvo demasiada suerte en el sorteo celebrado el pasado 7 de diciembre. En su grupo han caído las selecciones de Serbia, una de las más potentes y peligrosas, Ucrania y Republica Checa, que será uno de los anfitriones. Los partidos de esta fase se disputarán entre el 21 y el 27 de marzo de 2018.

Una vez conseguido el pase, llegará el gran momento: la fase final del Europeo. Un campeonato que tendrá como sede el país británico por ser el vigente campeón del mundo. Dicho torneo se jugará entre el 4 y el 20 de mayo de este 2018. Ahí podrá revalidar un título que ha conseguido levantar en tres ocasiones.

Por tanto, este año será muy importante para consolidar una generación de jóvenes con un futuro muy prometedor y que, si siguen este camino, auguran muchas alegrías para los aficionados españoles a largo plazo. El relevo de la absoluta está garantizado.