Previa Sevilla - Málaga: un derbi con sabor navideño

Fotomontaje: Iñaki Fernández (Vavel)

Sevilla y Málaga cerrarán el 2016 en Liga ofreciéndole al público del Sánchez Pizjuán un derbi andaluz que a buen seguro no se contagiará del frío y si del ambiente que se vivirá en la grada de Nervión. Este será el último encuentro para hispalenses y malacitanos en la competición doméstica y a él llegarán tras una semana completa de descanso. En el caso de los locales, este hecho es destacable porque los de Sampaoli llevan prácticamente desde septiembre jugando entre semana competición continental o copera.

Llegan al encuentro tras una semana de descanso

Terminar el año con tres puntos más en el zurrón es tan importante como empezar con buen pie. De momento el objetivo de ambos conjuntos es endulzarle las navidades a sus respectivas aficiones en un partido de rivalidad que siempre tiene un sabor especial si se consigue el triunfo.

Mantiene el pulso a los grandes

El Sevilla tiene el honor de ser hasta el momento el único que aguanta el tirón de Real Madrid y Barcelona. Con 30 puntos ocupa la tercera posición gracias a ocho triunfos, tres empates y tres derrotas. En cuanto a goles, los andaluces han ido mejorando y ya suman 28 goles a favor y 20 en contra. Los de Nervión sustentan gran parte de su botín de puntos en su seguridad como local donde tan solo ha sido derrotado por el FC Barcelona. Un total de 18 puntos de 21 posibles suman los de Sampaoli.

El Sevilla ha ganado seis de siete partidos en Nervión

En su último encuentro los hispalenses visitaron Balaidos. Los gallegos se presentaban como un rival fuerte al que costaría batir. En el feudo celtiña cayeron derrotados los hombres de Luis Enrique y la tarea no parecía sencilla. Los andaluces dieron un golpe de autoridad sobre la mesa y se impusieron por 0-3 gracias al primer triplete de Vicente Iborra en Primera División. El valenciano salió tras el descanso y fue el hombre del partido.

Con derecho a soñar con Europa

El Málaga vive de momento con tranquilidad tras 15 jornadas disputadas. Con 21 puntos ocupa la décimo primera posición. Gracias a sus cinco triunfos, seis empates y cuatro derrotas, los de Juande Ramos dejan los puestos de descenso a nueve y tienen al alcance de dos partidos los puestos europeos que marca el Atlético de Madrid con 25 puntos. El conjunto costasoleño no está consiguiendo demasiados puntos lejos de La Rosaleda. Tras siete encuentros suma cuatro puntos gracias a sus empates ante Espanyol, Alavés, Valencia y las valiosas tablas conseguidas en el Camp Nou.

El Málaga ha sumado cuatro puntos lejos de La Rosaleda

Los malacitanos no pudieron vencer en su último encuentro ante el Granada. Los de Lucas Alcaráz volvieron a dar la sorpresa ante los de Juande Ramos tras el triunfo ante los hispalenses en la jornada 14. El Málaga se colocó por delante en el marcador y a 10 minutos del final Kravets igualó el choque. El partido pudo cambiar en el tiempo añadido pero el colegiado anuló un gol a Llorente por parte de los boquerones por fuera de juego anterior de Mikel, finalmente hubo reparto de puntos.

Un derbi de Primera

Los partidos entre Sevilla y Málaga ya han vivido 67 ediciones de las cuales 60 han sido en la máxima categoría del fútbol español. Las siete restantes se dieron en Copa del Rey. Uno de los derbis más calientes de Andalucía cuenta con una igualdad típica de este tipo de partidos. En el total de los encuentros, los sevillistas suman 27 triunfos, por 21 de los malaguistas. Las tablas se firmaron en 19 partidos. En Liga esta igualdad se acentúa aún más y es que 23 son los triunfos para los hispalenses y 21 para los malacitanos.

Cuando los partidos son con el Sevilla como local la cosa cambia en parte. Un total de 16 veces han ganado los locales por ocho triunfos costasoleños. Llegaron igualados al final del tiempo reglamentario en 10 ocasiones.

Sin perder desde la 2012/13

El Málaga es un equipo que normalmente no se lo pone fácil al Sevilla para cosechar una victoria tal y como se ha podido ver en las estadísticas. A pesar de esto, en los últimos años de visitas malaguistas a Sevilla, la tónica ha cambiado ciertamente y es que los boquerones no ganan en el Sánchez Pizjuán desde la temporada 2012/13.

El Sevilla no pierde en casa ante el Málaga desde diciembre de 2012

Fue precisamente en una jornada 16 del campeonato, tal y como ocurre ahora, y un 15 de diciembre. Con Michel en el Sevilla y Pellegrini en el banquillo del Málaga, los visitantes se llevaron un triunfo por 0-2 gracias a los goles de Demichelis y Eliseu. En el Málaga aún se mantienen algunos jugadores de aquella plantilla como Kameni, Weligton e Ignacio Camacho. En el Sevilla ya no queda ninguno de los integrantes, los últimos en salir fueron Coke y José Antonio Reyes. Por lo tanto, cuatro años desde el último triunfo, desde esa fecha los Sevilla-Málaga han visto un empate y dos triunfos nervionenses. La pasada campaña los de Nervión vencieron por 2-1 con un doblete de Gameiro.

El regreso de Juande Ramos

Si ya de por sí estos encuentros ya tienen suficientes alicientes como para ser considerados de máxima rivalidad, al de este sábado se le añade un poco más de picante con el segundo regreso de Juande Ramos al Sánchez Pizjuán. El entrenador manchego se convirtió con sus logros en uno de los mejores entrenadores de la historia rojiblanca y trajo a Sevilla el primer título europeo de Copa de la UEFA. A esta le siguió otra más y una Supercopa de Europa cosechada brillantemente ante el FC Barcelona. Además se alzó con una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Juande Ramos ganó en Sevilla tres títulos a nivel continental

Con este currículum se podría esperar que tuviera un recibimiento agradable en Nervión, pero la otra parte de la historia es que el manchego abandonó el club de un día para otro en mitad de la campaña 2007/08 rumbo al Tottenham. La herida parece seguir abierta en la afición sevillista y habrá que esperar como suceden los acontecimientos en los prolegómenos del encuentro.

La última oportunidad para Vietto

El próximo 3 de enero dará comienzo el mercado invernal de fichajes. A él suelen acudir los equipos que no han visto resultados óptimos con las incorporaciones que realizaron en verano o que por motivos de lesiones ven como su plantilla se puede quedar corta para la segunda mitad de la campaña. En el caso del Sevilla el motivo es claro, busca un goleador que aprovecha las numerosas ocasiones que generan en cada partido los de Sampaoli.

En verano se trajo a Vietto, Ben Yedder y un poco más por detrás a Correa. Luciano Vietto está siendo el que está contando con más minutos en el once titular y de momento no los está aprovechando demasiado. Tras un buen comienzo con dos goles, el argentino empezó a tener un desacierto que hizo que se planteara la llegada de un ‘9’ en invierno. Los rumores no han cesado en cuanto a nombres ya que Vietto sigue sin ser ese delantero letal que necesita el Sevilla y parece que Ben Yedder y Correa tampoco lo son. Una buena actuación del ex del Atlético de Madrid este sábado supondría sin duda un espaldarazo a sus opciones de seguir siendo titular, el cartel parece inmejorable, un derbi andaluz y ante el Sánchez Pizjuán.

Los protagonistas

Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla, habló en la previa del encuentro sobre la posibilidad de incorporar algún jugador en invierno sobre lo que afirmó: "Estamos hablando continuamente con Monchi para ver si podemos mejorar esta plantilla". Además, añadió que tan solo habrá "uno o dos movimientos", en referencia a los posibles fichajes. Sobre la posición actual de los hispalenses, no quiso relajarse y declaró: "El lugar que tenemos puede durar muy poco si bajamos el nivel de juego que tenemos hoy".

Juande Ramos, técnico del Málaga, no se mostró sorprendido en la previa del encuentro por la buena temporada del Sevilla y explicó que esto es porque los de Nervión han sabido moverse bien en el mercado de fichajes de verano: "No es una sorpresa lo del Sevilla. Hace magníficas plantillas. Está clasificado para octavos de final de la Champions. Ha cambiado futbolistas, pero de un nivel altísimo, pero el partido no tiene más dificultad que ante otros rivales que están arriba".

Posibles alineaciones