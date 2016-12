La Junta del mayor superávit de la historia

Imagen: Sevilla FC

Se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla FC. Un acontecimiento con una duración aproximada de siete horas que muchos sevillistas esperaban con ansia e ímpetu, ya que es aquí donde se aclaran muchas situaciones y donde se despejan una gran cantidad de dudas.

Se trataron temas de toda índole, como las ventas, las cesiones, presupuestos, planificación, las reformas del estadio, fondos propios, beneficios libres, y un sinfín más que a lo largo de las casi siete horas esclarecieron un poco más la situación del club nervionense.

Un presidente eufórico y ambicioso

"Por tercer año comparezco en la junta de accionistas del Sevilla FC con un trofeo a mi lado. Hemos levantado una nueva Europa League. Algo normal ya”. Si había alguien en Los Lebreros que no cabía en su traje de gozo, ese era José Castro. Un presidente que, aunque se mostró satisfecho en todo momento con el trabajo realizado, no dejó de ser crítico y ambicioso: “El consejo del Sevilla tiene que rendir cuentas a sus accionistas y hoy es el día en el que tienen la posibilidad de preguntar. Somos conscientes de que a todos les duele el Sevilla y es lógico que tengan inquietudes y cosas que decir. Estamos haciendo muchas cosas bien. Creo que es difícil encontrar una junta de accionistas como ésta, con el superávit mayor de la historia, pero no somos perfectos”.

El presidente sevillista habló del presupuesto actual y el notable crecimiento que este ha experimentado. Un presupuesto cifrado en 135 millones para la temporada actual, pero José Castro se colocó metas aún más ambiciosas: “Hablábamos hace años de una meta inalcanzable de 200 millones de euros, y si esta entidad es capaz de seguir creciendo puede que no sea tan difícil llegar en un plazo no muy lejano”.

Sobre la estabilidad social del club y la unión que debe existir entre todos los sevillistas, dijo: “Soy un hombre de unión lo fui, lo soy y lo seré. No habríamos logrado las metas sin la unión necesaria de todos”.

José Castro recordó que el Sevilla FC se fundamenta principalmente en la humildad, y que toda esta época de éxitos es fruto de la constancia y del trabajo duro: “Llevábamos 58 años sin ganar nada, y desde Eindhoven, 9 títulos y 16 finales, tres, en el presente este curso”. En todo este tiempo muchos jugadores han pasado por nervión, pero en esta temporada el cambio fue de los más drásticos que se recuerdan, cambiando incluso de entrenador. El equipo de Sampaoli no arrancó del todo bien la temporada, pero José Castro y su consejo no dudaron de él: "La imagen del equipo al principio de la temporada no fue buena, pero este Consejo siempre confió en la plantilla y cuerpo técnico".

Finalmente, el presidente sevillista habló sobre la participación del equipo sevillista en Champions, destacando: "El Sevilla FC es el quinto equipo español con más participaciones en la Champions".

El Sevilla FC es un club por y para sus aficionados, y eso es lo que quiere defender José Castro. Ya es habitual que al menos una vez al año, los aficionados nervionenses hagan su tradicional viaje a Puerta de Jerez, pero el presidente sevillista quiere que se vaya aún más. Por eso, confirmó que próximamente se abrirá una tienda oficial del club en la avenida de la Constitución, muy cerca de Puerta de Jerez.

Un renovado Ramón Sánchez-Pizjuán

José Castro habló además de la reforma lleva a cabo en el estadio sevillista. El Ramón Sánchez-Pizjuán ha sufrido un gran lavado de cara por fuera y por dentro, destacando por encima de todo el cambio de color de los asientos de todas las gradas. Las obras aún no han acabado, y el presidente sevillista habló al respecto: "Nos queda mucho que hacer en el estadio: suelos nuevos, museo, ascensores. Buscamos un campo que se corresponda a la grandeza del club. Buscamos que los aficionados del Sevilla FC se sientan cómodos en su casa, sin pedir un sobreesfuerzo a sus abonados".

Fuente: Sevilla FC

Un mercado de fichajes movido

Sampaoli ha dejado claro lo que le ha pedido a los reyes magos; un central, un volante y un delantero. El Sevilla aspira alto, y no renuncia a la liga, por eso José Castro al ser preguntado por los posibles fichajes, dijo: “El mercado aún no está abierto. Nuestro director deportivo estudia las posibilidades y no sé si serán dos, uno o tres. Reforzaremos las posiciones que estimemos necesarias. Entre otras cosas porque estamos en una temporada ilusionante, en la que no podemos perder la posibilidad de hacer algo importante. El Sevilla está aquí con ganas de triunfar y conseguir muchas cosas”.

José Castro es cauto en materia de fichajes, eso es algo que reluce por sí solo, y aunque haya confirmado de dos a tres fichajes, recuerda que "hay apostar con cabeza, pero siendo atrevidos".

La nota curiosa de la Junta la puso José Luis Villanueva. Este llegó a confirmar antes que nadie que los fichajes en invierno "no serán menos de dos". En ese momento, Monchi se sonrío, lo que significa que algo bueno tiene entre manos. Además José Luis Villanueva expuso a través de datos que el Sevilla FC ha tenido un crecimiento mucho mayor que la media de la Liga, demostrando así el crecimiento del club.

Fuente: Sevilla FC

Vender para crecer

Este año, algo que dolió mucho en el seno del sevillismo fue la marcha de jugadores como Gameiro o Krychowiak, jugadores clave del club sevillista. El polaco tomó rumbo al París Saint Germain siguiendo los pasos de Unai Emery, pero lo que gran cantidad de aficionados sevillistas querían saber eran las cifras del traspaso. Desde el conjunto nervionense nunca se revelaron datos, pero es en la Junta donde un accionista puede pedir que se revelen. Y como era de esperar, se pidieron datos de traspasos. El Sevilla estimó unos beneficios de 50 millones de euros por las ventas de jugadores como Gameiro, Krychowiak, Coke, etc.

A la hora de hablar de fichajes en el Sevilla FC, el nombre de Monchi brilla con luz propia. Todo eran elogios para el de San Fernando, que año tras año tiene que crear una plantilla ilusionante y competitiva. "Tenemos a nuestro genio, que es Monchi, el que nos hace ser únicos”. José Castro recordó a todos los presente que se vende para poder fichar y que poco a poco se va creciendo: "Salió Bacca, pero entraron 46,3 millones de euros, 3 más que el año anterior. Pudimos comprar con acierto gracias a nuestro genio, Monchi". Además de nombrar al ex portero sevillista, José Castro no se olvidó de otro pilar fundamental en los éxitos del Sevilla más reciente: "En todos estos éxitos deportivos hay dos nombres: Monchi y Emery", dijo.

Todo el mundo quiere a los mejores jugadores, pero este Sevilla se caracteriza por la filosofía de fichar barato y vender caro. Lo que sí es cierto, y los números están ahí, es que el Sevilla ha gastado, y bastante. Concretamente 71,6 millones de euros entre traspasos, agentes y cesiones. Un gasto importante, y que cada año parece ir en aumento. El presidente sevillista reconoció que se ha llegado a hablar de 200 millones de gasto: "Alguna vez hablamos de llegar a un presupuesto de 200 millones de gasto. No estamos tan lejos si seguimos en esta línea de éxitos".

Finalmente, se reveló que el presupuesto del SevillaFC en 2017 sería de unos 135,5 millones de euros. Además, el precio de la plantilla ha aumentado unos 34 millones de euros en 3 años, situándose en la temporada actual en los 94 millones de euros, dando una clara muestra del notable crecimiento que está experimentando la entidad nervionense.

Magnífica salud económica y deportiva

José Castro recordó que “para crecer como club, el dinero debe estar en el campo", algo en lo que muchos sevillistas están de acuerdo pero que no terminan de creerse. Unos ingresos de 116 millones de Euros, unos 53 millones de fondos propios, unos 15,6 millones de beneficios libres, y una primera plantilla de 94 millones. Esos son los datos. Es cierto que se han dejado ir a jugadores importantes como Gameiro, Krychowiak, Alex Vidal, Bacca, etc, pero también es cierto que se han traído jugadores de nivel y con futuro como Franco Vázquez, Ben Yedder o Joaquín Correa.

Existe la duda de si el Sevilla tiene deudas con bancos, hacienda y demás. José Castro sentenció al respecto: "Cumplimos con todos los ratios de control que impone la Liga. El club no tiene deuda neta, no debemos ni un duro a ningún banco”.

La desigualdad en los ingresos televisivos es algo que siempre preocupa al sevillismo, que ve como año tras año equipos como Madrid y Barcelona cobran más que el resto de equipos de la liga, creando así una desigualdad casi insalvable. La realidad es que el Sevilla FC ha pasado de ingresar 30 millones por derechos de TV en 2013, a 48,3 millones en 2016. Dichos ingresos han aumentado, pero aun así la desigualdad entre los equipos de la Liga Santander sigue siendo muy notoria.

Finalmente se votó punto por punto varios aspectos de la gestión del Sevilla FC. En primer lugar se votó la aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, que fueron aprobadas con un 99,7%. En segundo lugar se votó la gestión del Consejo de Administración, que también fueron aprobadas con un 99,7%. En tercer y último lugar se sometió a votación la aprobación de la propuesta de distribución del resultado, que fue aprobado con un 99,6%.

Los Biris y el Sevilla FC

Este es un tema espinoso, y que no gusta tocar demasiado en el seno del Sevilla FC. José Castro siempre ha intentado mostrar su apoyo al grupo ultra, sin embargo desde Biris Norte se piensa que no hacen todo lo que deberían. El presidente sevillista al ser preguntado por los insultos y las multas por los cánticos, respondió: "Las multas por cánticos e insultos ascienden a miles de euros. Mi reto es que no se insulte, aunque nos está costando. Cada insulto nos perjudica. Con esto no quiero criminalizar a una parte de la grada, pero la realidad es la que es, y los expedientes los que son".