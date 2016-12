Previa Sevilla FC - SD Formentera: La obviedad contra la ilusión

Google Plus

Fotomontaje: Daniel Carrasco Iglesias (Vavel)

El Sevilla FC se enfrentará mañana a las 19:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán a la SD Formentera en el partido correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En la ida, el conjunto nervionense consiguió ganar por cuatro goles de diferencia, trayendo de vuelta a Sevilla un favorable marcador de uno a cinco.

No importa el rival

Siempre hay que estar concentrado en el fútbol, no pensar en otra cosa. Así piensa Jorge Sampaoli, que no quiere que ninguno de sus jugadores se distraigan: “Si estamos pensando en el arbolito de Navidad y no en la clasificación lo vamos a sufrir".

Pese al resultado de ida, la SD Formentera viaja con la ilusión de poder hacer un buen papel en un gran estadio como es el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un partido, sobre el papel, fácil para el Sevilla FC y que no debe suponer más que un mero trámite para el conjunto nervionense. Sampaoli sin embargo no termina de fiarse del equipo rival, al que le tiene el máximo respeto: "Hay que estar muy concentrado. Es una época difícil. Los jugadores están pensando en estas mini vacaciones y hay que tener un equipo que respete el partido que le va a tocar jugar, que sepa que está defendiendo la camiseta del Sevilla. Tenemos que tratar de jugar un partido como de costumbre para poder pasar a la siguiente fase”, dijo Sampaoli.

Una lista muy titular

A priori podía parecer que Jorge Sampaoli daría descanso a jugadores como Vietto, Rami o Ben Yedder, pero no ha sido así. El técnico argentino ha ofrecido la lista de convocados, donde lo más destacado es la incorporación de tan sólo tres jugadores del filial. Los jugadores del Sevilla Atlético escogidos son Borja Lasso, Diego González y David Carmona. El resto de convocados para el partido son: Sirigu, David Soria, Pareja, Rami, Kolo, Iborra, Kranevitter, Kiyotake, Sarabia, Ganso, Correa, Vietto y Ben Yedder.

Sampaoli entrenó a sus pupilos bajo la mirada de García Sanjuan, entrenador del Formentera, y los integrantes de la escuadra pitiusa. Jugadores como Escudero, Mercado, N’Zonzi o Carriço no van convocados, pero han entrenado hoy junto al resto de sus compañeros. Carriço concretamente realizó trabajo específico, y Mercado consiguió realizar el entrenamiento de forma completa.

Ambos arriba en la tabla

El Sevilla FC llega al partido con la autoestima muy alta, tras haber vencido el pasado sábado al Málaga CF por cuatro goles a uno. Tan solo le bastó con diez minutos de un juego espectacular para pasar por encima del conjunto costasoleño.

El Formentera por su parte llega tras empatar a uno con el Santa Eulalia, tercer clasificado del grupo once de la tercera división española. La escuadra pitiusa marcha segunda en la clasificación, a tan sólo dos puntos del primer clasificado.

Un partido muy desequilibrado, pero en el que tendrá un papel muy relevante la ilusión característica de estas fechas. Por eso Sampaoli quiere respeto al rival, quiere neutralizar esa ilusión con la que los jugadores del Formentera llegan al estadio del conjunto nervionense.

Oportunidad para los menos habituales

El partido de ida que realizó Joaquín Correa fue el más destacado del jugador sevillista en lo que va de temporada, donde incluso consiguió anotar un hat-trick. Casi a buen seguro, el futbolista argentino volver a ser parte del once titular. De momento está siendo un jugador poco relevante para Sampaoli, pero también es cierto que desde su actuación en el Estadio Municipal de Formentera, el jugador está contando cada vez con más minutos. Correa encarriló el partido rápidamente al internarse en el área y forzar el penalti. Fue el más destacado del partido, todo balón que tocaba significaba peligro por parte del Sevilla. Seguramente, Sampaoli quiere que se vaya con buen sabor de boca a las vacaciones de navidad, por lo que probablemente juegue mañana.

En el lado contrario tenemos al jugador nipón Hiroshi Kiyotake, un jugador que comenzó la temporada siendo titular, pero que cada vez es menos habitual correr por el verde del Pizjuán, o cualquier otro campo. Se habla de un posible interés del Deportivo de la Coruña, y de una casi segura salida de este en el mercado invernal. Esperemos que el partido sirva para que Kiyotake demuestre que tiene mucho fútbol en sus botas.