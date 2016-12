Sampaoli: "Hay que tener un equipo que respete el partido"

Google Plus

Sampaoli en el encuentro contra el Málaga| Imagen: Fran Santiago (VAVEL)

El entrenador sevillista en la rueda de prensa previa, Jorge Sampaoli, no quiere relajaciones y por ello señaló: Hay que estar muy concentrado. Es una época difícil. Los jugadores están pensando en estas mini vacaciones y hay que tener un equipo que respete el partido que le va a tocar jugar, que sepa que está defendiendo la camiseta del Sevilla. Tenemos que tratar de jugar un partido como de costumbre para poder pasar a la siguiente fase... Si estamos pensando en el arbolito de Navidad y no en la clasificación lo vamos a sufrir".

Fue preguntado si la plantilla podía aspirar a ganar la Primera División a lo que reconoció: "Es muy difícil, pero las posibilidades hoy están a la vista, a un punto de un candidato natural como es el Barcelona. Eso es la posibilidad. Después de la probabilidad, por lo que dice la historia, diría que eso no es factible. Pero habiendo una posibilidad lo que vamos a hacer es lucha denostadamente por ella. Si el equipo está a la altura como ante el Atlético de Madrid, Juventus, Lyon o en Vigo, nos ilusiona, pero si está como en Granada seguramente navegará por otro lugar".

En base a esto indicó: "Creo que está peleando la Liga, hoy. Ahora, lo que pase mañana… Tenemos que saber que hasta hoy hemos podido sostener el tercer lugar, aun jugando Champions. Si mantenemos el estilo y la forma que nos identifica podemos seguir estando en el lugar donde estamos, si la bajamos obviamente que no vamos a poder esta ahí y a lo mejor nos terminamos viendo en el sexto lugar. Eso es el fútbol. No creo que la llegada de un nombre nos condicione la posibilidad de seguir donde estamos, va a tener que ver con nosotros, con el grupo".

En enero de 2017 se abrirá el mercado invernal y ya se habla de refuerzos para el plantel siendo uno de los nombres Dani Parejo del que Sampaoli dijo: "Es un jugador que quisimos en su momento. No se pudo hacer y fueron llegando otros futbolistas. Siempre es un jugador que nos ha gustado mucho. Hoy el equipo por ahí tiene otras necesidades. Dani siempre me encaja, porque es preferido mío, pero no es un jugador que el equipo necesite para priorizar, porque las necesidades están en las áreas. Tenemos un problema gravísimo de centrales, por lesiones y número, y estamos tratando de sumar algún delantero más".

Insistiendo en el tema de los fichajes, recalcó: "Lo que a nosotros nos mejoraría sería la calidad del equipo. Si fuera uno, mejor. Si fueran dos, mucho mejor. El equipo necesita calidad, no cantidad. Lo que necesitamos es el salto de calidad que nos permita que el jugador que llegue marque la diferencia. Si no es así, indudablemente estamos cómodos con lo que tenemos".

Por último de la evolución de la plantilla señaló: "Era lo soñado, aunque era muy poco probable que con un equipo nuevo, con 12 o 13 fichajes, habiendo salido principales jugadores, se llegara a estas instancias clasificado en Champions, y tercero en Liga. Era algo con lo que nos ilusionábamos para que pase, pero convencidos de que iba a ser muy difícil".