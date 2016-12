Sampaoli: "Queremos insertarnos entre los mejores del mundo"

Sampaoli en el partido| Imagen: Fran Santiago (VAVEL)

El conjunto dirigido por el argentino Jorge Sampaoli ha conseguido el pase a los octavos de final de la Copa del Rey ganando al Formentera en el partido de vuelta por un total de nueve a uno. El ex seleccionador chileno ha sacado un once de garantías apostando por primera vez en lo que va temporada por el madrileño David Soria y por la dupla de delanteros que tan bueno resultados le está dando

Sampaoli ha vivido el partido como si se tratase de una final a pesar del resultado tan solvente que tenían del partido ida en tierras baleares. El "loco" entrenador sevillista ya piensa en lo que le deparará el 2017 dejando claro que el plantel tendrá mucha ambición: "Queremos insertarnos entre los mejores del mundo con un grupo de jugadores que se revele ante esa realidad".

Para Sampaoli no hay un solo objetivo que marcarse al final de temporada sino que hay que ir partido tras partido para conseguir todo lo posible, confesó el argentino ante los medios del club" A lo mejor la historia marca que hay que vincularse a un objetivo pero nosotros vamos a luchar por todo para que el Sevilla logre pelear por todo lo que juegue". El argentino fue preguntado por si el equipo tiene algún límite para llegar el cual confesó que no tiene nada en mente a día de hoy: "No me pongo techo, es un tema de convencimiento, vamos a buscar cada partido a full y con el sentimiento que tiene que ver con esta camiseta".

Terminó añadiendo un mensaje a la fiel afición sevillista: "Me gustaría que cuando termine la temporada haya un reconocimiento del sevillista por la búsqueda de esta idea. Ahora que disfruten con su familia pero que tengan claro que nuestros objetivos son muy altos para lo que viene. Brindo para que todos los sevillistas sigan por las expectativas en el próximo año"