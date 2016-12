Sarabia: "Nos marchamos con la ilusión de que el año que viene sea igual"

Google Plus

Sarabia busca un centro| Imagen: Fran Santiago (VAVEL)

El Sevilla FC ha solventado con facilidad el partido de vuelta de la Copa del Rey ante el Formentera. El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli ha salido desde el pitido inicial con la idea de realizar un gran partido y agradar a los aficionados que han acudido al Sánchez Pizjuán en el día de hoy.

Uno de los protagonistas en el día de hoy, ha sido el ex del Getafe Pablo Sarabia que ha anotado dos goles con ambas piernas en la tarde dehoy. El español ha destacado que el resultado conseguido en el día de hoy les servirá para mantener la confianza que han conseguido en lo que llevan de temporada: "Este resultado nos sirve para reafirmar la idea del míster, no nos podemos relajar ningún partido. Esto dice mucho del equipo, de su humildad y respeto a cada rival”. El extremo se va de vacaciones con buenas sensaciones y con muchas ganas de que comienza el próximo año: "No se puede pedir más, hasta Navidad el trabajo ha sido muy bueno. Nos marchamos con la ilusión de intentar que el año nuevo sea igual”.

Otros de los protagonistas en el día de hoy ha sido el atacante Luciano Vietto autor de tres goles, además de haber estado muy participativo. El argentino sabe los goles conseguido en el día de hoy le valdrá para tener más confianza de cara a los próximos partidos: "Esto me da confianza para afrontar los siguientes partidos, sentenciamos una fase de eliminatoria en una competición donde siempre logró un buen papel".

Para Vietto todos los partidos son importantes da igual el rival y la categoría: "Salimos a competir, no queríamos que fuera un mero trámite y nos sirvió mucho para nosotros, y también para ellos”. Al igual que su compañero, Ben Yedder, Vietto hizo hat trick: “Me llevo el balón, lo guardaré con mucho cariño en Argentina, son recuerdos que te quedan a lo largo de la carrera”.

Terminó hablando sobre sus primeros meses en la entidad sevillista: "Este final de curso ha sido muy positivo, ya sea con asistencias o goles. En lo grupal ha sido un año espectacular, ahora a descansar para hacerlo mejor en el próximo año “.