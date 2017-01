Sampaoli: "Nuestra idea es meter al Madrid en su campo"

Sampaoli en rueda de prensa | Foto: Sevillafc.es

El Sevilla FC se enfrentará en menos de un mes ante el Real Madrid en un total de tres ocasiones entre Liga y Copa, ya que el sorteo del torneo del KO así lo ha querido.

Se puede decir que es el cruce que más expectación ha dado ya que el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli se está convirtiendo en el único equipo que está siguiendo la estela de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.

Sampaoli ha tenido la amabilidad de ser entrevistado por los compañeros del Diario Marca, dejando claro que irán a por la eliminatoria ante el Madrid desde el primer minuto: "Nuestra idea es meter al Madrid en su campo. Si el juego se desarrolla en nuestra área, sufriríamos a sus delanteros, que son unos cracks. El objetivo es tener presión alta, ahogarles en su salida de pelota y conseguir más posesión que ellos, tener el balón. Clasificarnos es una ilusión, una posibilidad, aunque difícil, casi inalcanzable si acudimos a la historia".

El técnico argentino sabe del peligro que tiene el reciente campeón del Mundialito de clubes al contrataque, pero tiene una solución: "Eso se neutraliza con juego. Si tenemos control y recuperación inmediata del balón, las contras son menos". El ex entrenador chileno sabe que la clave pasa por parar al croata Modric: "Es único por su dinámica, llegada e inicio. Si él y Kroos manejan el partido, será peligroso para nosotros".

Como no podría ser de otra manera, fue preguntado por el problema que es parar al ex sevillista Sergio Ramos, aunque será baja para el partido de ida: "Es imprevisible y difícil de marcar por su valentía, pero lo intentaremos. Ya nos dejó sin una Copa...".

Dejando de lado el partido de copa ante el Real Madrid, el argentino habló sobre las opciones que tiene el Sevilla de hacerse con el campeonato liguero: "Es muy difícil que ambos bajen a la vez y, además, es complicado para el Sevilla sostenerse en tres competiciones con la plantilla que tenemos. Es un riesgo". Sobre el tema del nueve que llevan buscando en el mercado de invierno, dejó claro que quieren algo distinto a lo que tienen: "Buscamos un delantero no tan quieto, no tanto de referencia, sino uno que busque, que sea profundo. Por tantos partidos y torneos que se vienen, a veces cuando jugamos con dos, nos termina por faltar otro delantero, y eso es lo que buscamos. Pero este mercado es muy complejo, y es difícil encontrar lo que uno quiere al precio que uno quiere. Hay muchos jugadores que no son fichables porque ya han jugado en Champions, y no es tan fácil. Hasta ahora, y ese es el hecho, no ha llegado nadie".

Ya sobre su futuro, sobre el cual los sevillistas están muy inquietos, también habló: "Mi ilusión sería que mi estilo sea respetado por el fútbol español, dejar una huella, un estilo innegociable, que mis equipos jueguen de una forma siempre. Y de esa forma, consolidarme en Europa, donde están los mejores jugadores de forma indudable". Algo que tiene en vilo a los aficionados del Sevilla es si seguirá la temporada que viene, dejando en duda su continuidad: "No lo sé. Nunca se sabe. Estoy bien acá, peleo por cosas, tengo sintonía con el director deportivo [Monchi]. Estoy ilusionado con que la gente de Sevilla vaya al estadio a ver un equipo sin miedo, con ganas de jugar al fútbol. Que vea un buen espectáculo cada vez que visite el Pizjuán".

Durante este verano se ha hablado sobre su futuro cercano con la selección argentina, donde hubo opciones de que dejara el conjunto sevillista para incorporarse a la disciplina liderada por Leo Messi: "No creo que se vuelva a dar esa situación. Argentina tiene grandes entrenadores, es difícil. Lamentablemente, fue complicado decirle que 'no', pero yo le fui leal a mi compromiso con el Sevilla".