Análisis del rival: Un Real Madrid por las nubes

Zinedine Zidane, técnico merengue | FOTO: Dani Mullor - VAVEL

El Real Madrid era el peor rival que le podía tocar al Sevilla FC en el sorteo de Copa; así lo reflejan los números y su gran momento deportivo. El conjunto entrenado por Zidane es líder de LaLiga Santander, algo lógico si se analizan los buenos números del conjunto blanco: once victorias en quince partidos, cediendo tan solo cuatro empates en lo que va de temporada. Además de esto, el Santiago Bernabéu se ha convertido en un fortín para el Real Madrid, donde sólo Villareal y Eibar han conseguido traerse un punto de la capital de España. Además de ser el líder del campeonato liguero, el conjunto merengue se fue de vacaciones proclamándose campeón del Mundialito de Clubes al vencer en la final Kashima japonés.

Sin embargo, una vez más las bajas son destacables en el Real Madrid. Para el partido de ida no podrá contar con el líder de la defensa Sergio Ramos, que volvería a un Sánchez Pizjúan donde hay una gran diversidad de opiniones sobre él y su pasado como sevillista. Tampoco podrá contar Zidane con los lesionados Bale, Kovacic y Lucas Vázquez. A pesar de tener varios lesionados y verse obligado a realizar cambios, el resto de jugadores habituales no rotará. La Copa es una competición que aún no tiene Zidane y que gusta mucho en la capital española y a la afición madridista.

En la portería blanca el habitual de Copa es Kiko Casilla, un portero a la sombra de Keylor Navas pero que ha jugado seis de los quince encuentros ligueros como titular en el equipo madridista. Un meta que defiende una de las porterías menos goleadas de LaLiga Santander.

En la defensa nos encontramos con la baja de Sergio Ramos, pero con la titularidad de los laterales Carvajal y Marcelo, ambos fijos en los esquemas del técnico francés. Junto a estos y en el centro de la zaga, Nacho y Varane formarán pareja, ya que Pepe arrastra también unas molestias.

A la hora de hablar de jugadores intocables para el técnico madridista, se debe señalar al centro del campo, donde se encuentran siempre a Kroos, Modric y Casemiro. Cuando el croata se lesionó tiempo atrás, su sustituto Isco pareció haber encontrado la regularidad que tanto se le resiste en el conjunto blanco. Sin embargo, y a pesar de las buenas actuaciones del jugador malagueño, Modric volvió al once en cuanto tuvo el alta médica, y a día de hoy se ha vuelto de nuevo indiscutible.

En el ataque blanco tampoco se puede decir que haya mucho movimiento de jugadores. Son fijos Cristiano Ronaldo y Benzema, y el tercer puesto se lo disputan entre Isco y James debido a la ausencia de Bale. El momento futbolístico que atraviesa el francés no destaca por su brillantez: una turbia vida extradeportiva y unos pobres números hacen que cada vez más haya más voces que pidan la titularidad de Álvaro Morata. Sin embargo, el jugador francés está muy arropado por Zidane, que espera poder recuperar pronto la mejor versión de Benzema.