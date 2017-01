Vitolo: “Hay que luchar hasta el final en casa”

Imagen: Vavel.com

El Sevilla llegaba al Santiago Bernabéu con la difícil tarea de sacar un buen resultado en la ida de los octavos de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Una mala primera parte condenó a los andaluces que regresan a la capital hispalense con un contundente 3-0 pero que a pesar de enfrentarse a los blancos, nunca se puede dar a los de Nervión por derrotados.

Vitolo no tuvo su mejor partido este martes y tras el encuentro analizó las claves de la derrota sin querer entrar en la actuación arbitral y emplazando a los suyos al choque de vuelta: “Los árbitros a veces te ayudan y a veces no; tienen derecho a fallar y otras veces nos beneficiarán. La eliminatoria está muy difícil, cuesta arriba pero hay que luchar hasta el final en casa”.

La primera mitad fue clave

El canario hizo especial hincapié en los primeros 45 minutos, donde los sevillistas fueron desarbolados por completo por su rival y para colmo de males fue incapaz de materializar dos ocasiones clamorosas: “Es un resultado muy duro. En la primera parte con un error casi nada más empezar nos hace mucho daño el gol. Además, tuvimos ocasiones y no las metimos y ellos aprovecharon las suyas. Ellos juegan en su casa apretando y nosotros hemos pagado nuestra falta de intensidad”.

"Tuvimos ocasiones y no las metimos"

Sarabia: “No hemos sabido competir”

Pablo Sarabia tampoco buscó excusas a la derrota y achacó el resultado a un mal día y varios errores. También destacó el daño que les hizo el Madrid en la salida del balón: “No hemos tenido un buen día. Hemos cometido muchos errores y también nos ha penalizado el poco acierto de cara al gol. No hemos sabido competir la primera media hora, nos han hecho mucho daño con la presión y no hemos sabido sacado el balón de una forma que nos beneficiara”.

"Nos han hecho mucho daño con la presión"

No da la eliminatoria por cerrada

Al igual que Vitolo, Sarabia no da por concluida la eliminatoria a pesar del 3-0 y no descarta poder hacer un partidazo en la vuelta y cambiar el color de la eliminatoria: “Es un resultado muy malo porque también nos vamos con la portería a cero pero no vamos a dejar de intentar hacer un partidazo en casa para intentar pasar la eliminatoria. Todavía no se ha acabado esto”.

Toca pasar página

Por último, Sarabia quiso pasar hoja rápido y empezar a pensar en el partido del próximo sábado en San Sebastián, donde el Sevilla se enfrenta a uno de los equipos que está al acecho para robarle los puestos de Liga de Campeones: “Tenemos que pensar ya en el sábado para ir a San Sebastián con las mejores condiciones habiendo analizado los errores que hemos cometido hoy. No sirve de nada quejarse ni buscar excusas, debemos analizarnos a nosotros y ser capaces de hacerlo mejor”.