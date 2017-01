Lenglet quiere la Liga

Google Plus

El jugador en su presentación | Imagen: Sevilla FC

El Sevilla FC ha presentado a su nuevo fichaje, Clément Lenglet, que se mostró en todo momento feliz y entusiasmado por llegar a la capital hispalense. El defensa central de 21 años respondió a las preguntas de la prensa, atreviéndose a hacerlo incluso en español.

Como se venía rumoreando, el fichaje de Lenglet no es fruto de un día, sino de varios años atrás. El mismo Lenglet lo reconoció: “La primera vez que el Sevilla me llamó fue en 2013, Monchi telefoneó a mi padre y esto es un sueño para mí”. Finalmente tres años después, el Sevilla se ha hecho con los servicios de este joven zaguero: “Estoy muy feliz de estar aquí. Es un gran club, con grandes jugadores y un gran entrenador”, recordando además las tres Europa League conseguidas por el Sevilla FC: "Que un equipo la gane tres veces seguidas es increíble”.

Clément Lenglet ya ha entrenado con sus nuevos compañeros de equipo, declarando que “el ambiente es fantástico, al igual que los jugadores”. El defensa ex del Nancy se define a sí mismo como un defensor zurdo, joven, con anticipación y con buena salida de pelota, aunque reconoce que siempre se puede mejorar: “Soy joven y es posible mejorar muchas cosas para convertirme en un mejor jugador". Lenglet en el Nancy y con tan solo 21 años, fue capitán del equipo. Sobre esto respondió: “No sé cómo llegué a serlo tan joven. El míster del Nancy me eligió, fue una suerte. Estoy muy orgulloso de haber sido capitán, pienso que soy un buen profesional y por eso me eligió”.

Un tema que no podía faltar era el Real Madrid. Se habla mucho de su posible debut ante el equipo blanco, a lo que Lenglet respondió: “Si es el míster quiere... Estoy bien físicamente y estoy bien para jugar”.

Finalmente, destacando la buena racha liguera del equipo sevillista y sobre las opciones ligueras, el nuevo fichaje sevillista no renunció a nada: “Madrid y Barcelona son grandes clubes. Nosotros también y, con mucho trabajo se puede conseguir. Podemos luchar por la Liga”.