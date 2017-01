Pepe Castro: "Nuestro objetivo no es la liga, sino estar en Champions"

Sevillafc.es

Como en todas las ruedas de prensas, el presidente del Sevilla volvió a declarar los objetivos que tiene el equipo para lo que resta de temporada, siendo el más importante el del conseguir la plaza para la Champions League del año que viene.

Debido al gran momento por el que pasa el Sevilla en liga que está situado en segundo lugar, el presidente del Sevilla fue preguntando sobre la posibilidad de luchar por la liga, dejando claro éste el objetivo primordial: "A nosotros no nos crea ansiedad el estar segundos ni nada de nada. Pero nuestro objetivo no es la Liga, es estar en Champions. Evidentemente he dicho antes y repito ahora que no nos va a temblar el pulso en intentar conseguir todo, porque el Sevilla es así, no lo he inventado yo, porque nuestro AND es así".

"Nuestro objetivo no es la liga, es estar en Champions"

Además Pepe Castro repitió en determinadas ocasiones que el equipo no tiene que ir con los humos subidos sino que tiene que seguir respetando a todos los rivales: "Cuando en el futbol se saca pecho te lo parten inmediatamente, por lo tanto no vamos a sacar pecho, pero eso no quita que podamos decir que el Sevilla ha hecho una hombrada, que es ganar 0-4 en Anoeta, con un partidazo. Tenemos que estar contentos y orgullosos. Pero sacar pecho, de eso nada.

El presidente sabe de la dificultad que es competir con los dos grandes "Evidentemente estar segundo a estas alturas es para estar contentos, señal inequívoca de que estamos haciendo magníficamente bien en la Liga, pero sabemos que es muy difícil que hay dos equipos que nos doblan muchas veces el presupuesto…"

Respecto a la eliminatoria de Copa del Rey ante el Real Madrid, confesó que aunque esté muy complicado la remontada, el equipo luchará hasta el final: "Pienso que la eliminatoria está complicada, porque el resultado ha sido el que ha sido, pero tenemos que intentar el jueves hacer un buen partido. Tenemos que intentar conseguir levantar la eliminatoria. No es fácil porque jugamos ante un gran rival que tiene un gran resultado, pero le debemos un respeto a la Copa y a nuestra afición y tenemos que intentar conseguir algo que sería una hazaña y sino caer con la cabeza muy alta".

Terminó la rueda de prensa hablando sobre lo sucedido con el árbitro en el partido de ida: "Arbitrar es muy difícil, muy complicada y a veces hasta los jugadores se lo ponen aún más difícil. No vamos a hablar de los árbitros, tenemos que tener un respeto al estamento arbitral".