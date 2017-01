Sampaoli: "Vamos a intentar hacer un partido que nos permita soñar"

Google Plus

Sampaoli en un partido| Imagen: Cristina Paredes (VAVEL)

El entrenador sevillista, Jorge Sampaoli, habló en rueda de prensa del encuentro de Copa del Rey frente al Real Madrid sabedor del reto que se plantea pero sin tirar la toalla ya que manifestó: “Vamos a intentar hacer un partido que nos permita soñar con esa posibilidad. Es muy compleja esa posibilidad, pero vamos a ilusionarnos con hacer un gran partido, contra un gran rival que nos marcó una diferencia en el partido de ida y ojala que tengamos la chance de acercarnos en algún momento del juego”.

En base a esto, declaró lo siguiente: “Trato de ser muy sensato pero a la vez sabemos que tenemos la ilusión intacta de hacer un gran juego el jueves que nos permita estimularnos con el desarrollo del partido y ojalá que podamos darle a la gente lo que quiere ver. Pero después, promesas que no se puedan cumplir obviamente no voy a hacer… Ojala que tengamos una muy buena noche para lograr un partido contra un rival que es hoy uno de los mejores del mundo”.

Recalcó la dificultad del objetivo: “Enfrente tenemos al mejor equipo del mundo, va a ser muy complejo. Vamos a luchar, vamos a tratar de ir a busca el partido, pero de ahí a que suceda tendrá que ver con que tenemos un rival enfrente que está pasando un gran momento. Ojalá nos den una puerta para remontar el 3-0 y potenciar la ilusión. Pero un gol suyo alejaría esta opción”.

El reciente fichaje para la delantera, Jovetic, ha entrado en la convocatoria y de la posición que espera de él en el campo refirió: “No lo veo caído en una banda, lo veo en punta solo como juega en su selección o de segunda punta como juega a veces en sus equipos. Es un jugador que se puede vincular con el juego y también con el arco. Si él está bien con la calidad que tiene nos puede aportar muchas cosas”.

Para el encuentro de Copa del Rey volverá a contar con una defensa de tres ya que dijo: "Tenemos la posibilidad, con la llegada de Lenglet, de poder tener tres centrales. Normalmente el equipo se siente cómodo con ese dibujo y sería ilógico cambiarlo, porque cuando hemos jugado con esa disposición táctica nos ha hecho más sólidos”.

Si Sampaoli da más valor al partido de Copa o al de Primera División indicó: “Si usted me dice que paso la eliminatoria, elijo el primero, pero no tiene nada que ver con la realidad, no puedo elegir, tengo que jugar, que competir, sabiendo que tengo enfrente a un rival que normalmente les gana a todos”.

Del partido del domingo comentó: "Estamos soñando despiertos, pensando que el domingo es una final. Tenemos que acortar esa distancia y estar vinculados. Decir que estamos presentes y vamos a pelear por esta Liga. Es muy importante el partido del domingo porque nos acercaría al líder y eso habla de que estaríamos muy cercanos a la ilusión de la pelea”.

Para terminar la rueda de prensa sobre si podrán llegar nuevos fichajes manifestó: “El grupo está respondiendo y la verdad que no sé si podrá modificase la plantilla de acá a final de enero. Hoy por hoy no veo que venga algún jugador más en alguna posición. Con la operación de Dani Carriço habíamos pensado en un central mas pero lo veo difícil”.