Iborra: "Este equipo tiene ambición y coraje"

Imagen: Juan Ignacio Lechuga (Vavel.com)

El Sevilla salió a por el partido y a intentar disputar el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey. El resultado de 3-0 de la ida era demasiado complicado de superar pero los nervionenses, empujados por su público, salieron a desquitarse y demostrar que nunca tiran la toalla. Vicente Iborra habló sobre la actitud del equipo, tomándose el encuentro muy en serio.

“Este equipo tiene ambición y coraje. A pesar del resultado de la ida, no nos tomamos el partido como un trámite, este equipo no es así, cree hasta el final en lo imposible, ha luchado en todo momento y aunque no hayamos hecho la proeza, podemos irnos orgullosos a casa”, declaró Iborra para los micrófonos de Bein Sports.

Tras el 3-0 de la ida, los jugadores rojiblancos querían demostrar que ese resultado les dolió como ha indicado el propio capitán sevillista: “El objetivo era darlo todo, mostrar que nos dolió el partido de allí, que queríamos intentarlo hasta el final. Creo que la gente se va contenta porque sabe que lo hemos dado todo en el campo”. El centrocampista terminó sus declaraciones apelando al choque del próximo domingo y a la posibilidad de revancha en el torneo liguero: “Lo bueno de esto es que en tres días tenemos la revancha, otra revancha ante el mejor rival y en el mejor momento”.

Jovetic: “Siento mucho que no pudiéramos ganar”

El delantero debutó este jueves ante el Real Madrid y lo hizo de la mejor manera posible con un gol. Su tanto no sirvió ni para ganar ni para clasificar a los andaluces a la siguiente ronda de Copa del Rey. Jovetic se mostró feliz pero a la vez contrariado: “Estoy muy feliz, primer partido y primer gol. Siento mucho que no pudiéramos ganar porque hicimos muchas ocasiones y merecimos más”.

El ariete declaró sentirse emocionado por el aspecto del Sánchez Pizjuán lleno al tiempo que agradeció el recibimiento de compañeros y afición: “Ayer cuando estuve en mi presentación vi el estadio y me gustó, pero hoy con toda la afición ahí, ha sido espectacular. Quiero agradecer cómo me han recibido tanto a los aficionados como a mis compañeros, han sido muy amables conmigo y me lo han puesto muy fácil”.