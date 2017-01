Lenglet: “Estoy feliz, pero no totalmente”

Google Plus

Imagen: Juan Ignacio Lechuga (Vavel.com)

El Sevilla no pudo brindarle un triunfo a los suyos pero tras el empate a tres se pueden sacar varias conclusiones. Desde el aspecto anímico de cara al domingo, al debut de jugadores como Jovetic y el francés Lenglet.

El central Clement Lenglet fue la gran novedad en el once de Sampaoli y confesó en zona mixta su alegría a medias tras el empate: “Hemos hecho lo posible para ganar, lo hemos merecido, pero no pudo ser. Estoy feliz, pero no totalmente”. El galo mostró su contento con sus compañeros que en sus palabras realizaron “un partido muy completo contra un equipo muy difícil, pero nos llenamos de confianza para el domingo”.

Pensando ya en el domingo, Lenglet confesó que el choque es “muy importante para el Club”. Un enfrentamiento que puede significar acercarse a la primera posición de la Liga, algo “muy grande para todos”.

Soria: “No hemos dejado de pelear”

El guardameta no pudo hacer demasiado en los goles madridistas y a la conclusión del choque atendió a los medios en zona mixta. Soria analizó el encuentro en la lucha ofrecida por todos sus compañeros: “No hemos dejado de pelear y hemos luchado por voltear la eliminatoria hasta el final. Salimos a por el partido, a remontar, empezamos con un resultado bastante difícil, pero aun así, queríamos remontar y lo hemos intentado”.

El domingo previsiblemente Soria no será el titular a favor de Sergio Rico pero el cancerbero tiene la mente puesta en el encuentro dominical: “Ya saben que es un campo difícil que podemos hacerle daño, el partido del domingo creo que va a ser diferente, pero saldremos a ganar para acercarnos a ellos en la clasificación, vamos a luchar por ello”.

Por último, David Soria habló a nivel personal sobre su actuación: “En lo individual, estoy contento, volver a jugar y estar ahí es importante. Contra el Madrid siempre es difícil, la pena es que hayamos caído eliminados”.