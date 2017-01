Previa Sevilla FC– Real Madrid: que gane el fútbol

Google Plus

Imagen: Flickr Vavel

Tercer y último enfrentamiento entre sevillistas y merengues en un inicio de año donde la tensión ha reinado en los encuentros que han disputado ambos conjuntos. Tras el enfrentamiento copero donde los de Zidane consiguieron salir airosos y avanzar a cuartos, es turno para el torneo de la regularidad. El Sevilla llega con el objetivo de recortar distancias con el liderato, mientras que el Real Madrid tratará de hacerse fuerte en la primera plaza de la tabla y prolongar la racha de partidos invicto. Partidazo en Nervión.

El primer capítulo de los duelos entre Madrid y Sevilla fue en el Bernabéu y tuvo un desenlace duro para las aspiraciones sevillistas, ya que el tres a cero registrado en la capital de España dejaba prácticamente cerrada la eliminatoria. Sin embargo, los hispalenses tiraron una vez más de orgullo para hacer sufrir al cuadro blanco y cuando quedaban diez minutos para finalizar el partido los locales estaban a tan solo dos goles de darle la vuelta a la eliminatoria. Finalmente, un absurdo penalti de Kranevitter sobre Casemiro acabó con las aspiraciones rojiblancas, pero al mismo tiempo, comenzó a calentar el partido del domingo.

Y es que hasta ahora solo se ha hablado del gesto que dedicó Sergio Ramos a la grada del Pizjuán tras transformar la pena máxima. De fútbol, nada. Tampoco de la posibilidad que tiene el Sevilla de recortar distancias con el líder del campeonato y situarse a solo un punto –el Real Madrid cuenta con un partido menos- a falta de una jornada para que finalice la primera vuelta. Lo que debe ser un auténtico partidazo han querido relegarlo a un segundo plano.

“No miren a los costados, solo al Sevilla FC”

Mensaje para los sevillistas el que lanzó el preparador de Casilda en la previa del encuentro. Sampaoli no quiere distracciones y pidió a los aficionados que se centrasen en animar a su equipo: “El mensaje para la afición siempre es el mismo, ojalá no nos distraiga lo externo, que nuestra gente esté con nosotros y nos aliente para ganarle al Real Madrid. No miren a los costados, solo al Sevilla FC”.

Sampaoli espera un rival mucho más complicado que el jueves, ya que para la cita del domingo recupera efectivos: “Este será un partido mucho más exigente para nosotros, tendremos la intención de hacerle muy difícil el partido al Real Madrid”, señaló el preparador sevillista.

“Ramos es un ejemplo”

Para el técnico blanco, el choque se presenta fundamental ya que es “primero contra segundo” al tiempo que afirma que ellos quieren ganar el partido sin firmar el empate. Asimismo, el francés quiso salir en defensa de su capitán: “Antes de todo Ramos es nuestro capitán y es un ejemplo para todos. Es seguramente el jugador español más emblemático”, sentenció el exjugador merengue.

Antecedentes

Los de Sampaoli saltarán al verde de Nervión con el recuerdo de la pasada temporada en la cabeza, cuando los sevillistas consiguieron vencer por 3-2 a los pupilos de Benítez. El cuadro blanco consiguió adelantarse por medio de Sergio Ramos en la primera parte, pero Immobile puso las tablas antes del descanso. Con Konoplyanka como principal figura el conjunto rojiblanco logró darle la vuelta al encuentro con goles de Banega y Llorente. Casi al final del choque James maquilló el resultado. Los tres puntos sirvieron para que el Sevilla saliera definitivamente del bache con el que empezó la temporada.

El balance general de los duelos entre Sevilla y Madrid en Nervión está ligeramente decantado para los hispalenses puesto que han conseguido el triunfo en 34 ocasiones, por 23 derrotas y 15 empates en la máxima categoría del fútbol español. La última victoria de los blancos en el feudo sevillista tuvo lugar hace dos temporadas en un encuentro donde el principal protagonista fue Cristiano Ronaldo con un hat-trick.

Alineaciones probables