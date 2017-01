Parejo y Aleix Vidal: Difícil, pero no imposible

Foto: Carla Cortés | VAVEL

Que Parejo y Aleix Vidal son muy del gusto de la directiva sevillista, no es nada nuevo ni debería sorprender a nadie. Ya en el mercado de fichajes del pasado verano, el Sevilla sondeó a ambos jugadores con la intención de reforzar la plantilla para la presente temporada, sin embargo, ninguna de las operaciones se llegaron a concretar. Ahora, la situación es distinta. A priori, más difícil la incorporación de Aleix Vidal y más sencilla la de Dani Parejo. En este momento no es prioritario fichar, pero si se ponen a tiro, irán a por ellos.

La situación del Valencia es cuanto menos llamativa; un puesto muy deficiente en liga, sin competición europea y eliminados de la Copa del Rey, todo esto sumado a la constante inestabilidad de la directiva valencianista y sus contantes cambios de entrenador. Viendo todo esto, el Sevilla a través de Monchi reflejó su tristeza por la situación del conjunto che: “El respeto que se le tiene al Valencia es muy grande, no creemos que sea el momento”. Sin embargo, todo parece haber cambiado con la marcha de García Pitarch del Valencia.

Dani Parejo es un futbolista muy criticado en Mestalla, tanto por su rebeldía a principio de temporada como por sus contantes desaires hacia el equipo che. Un vídeo navideño que ardió en internet como lo pólvora, demostraba que hasta en su entorno más próximo hablan de su situación en el Valencia. Además de esto, su irregularidad y pasividad en el campo hacen que esté siempre en el punto de mira de la afición. Según apuntan varios diarios deportivos, el centrocampista creativo o mediapunta ha manifestado ya en varias ocasiones a la directiva su deseo de salir del club, sin embargo desde Valencia niegan en rotundo esta información. Es aquí cuando entra Monchi y su habilidad en los fichajes. Como ya ocurrió en el caso de Banega, Dani Parejo y Monchi saben que en el Sevilla podría llegar a recuperar su mejor nivel, y que aunque se hayan reforzado los puesto más “débiles” de la plantilla sevillista, la dirección deportiva nervionense seguirá buscando hasta que se cierre el mercado: “Estamos mirando a ver si encontramos ese jugador que nos dé calidad en cualquier posición”, declaró Monchi.

El caso de Aleix Vidal es un poco más simple, pero más complicado. Aleix no ha jugado apenas desde su llegada a la ciudad condal sin embargo, el deseo del jugador es continuar en el club blaugrana, y en caso de salir, solo lo haría al Sevilla. El jugador culé llegó al club por una cantidad cercana a los 22 millones de euros. A pesar de tal desembolso, el jugador no cuenta para Luis Enrique, llegando incluso a no ir convocado para los partidos menos relevantes. Las pretensiones económicas del club blaugrana son altas, dejando claro que si Aleix Vidal sale en algún momento de la entidad, tendría que ser por una cantidad de dinero importante. Aleix Vidal ha jugado en Champions League, por lo tampoco podría actuar en esta competición con el Sevilla en el caso de concretarse su fichaje, algo que desde la directiva nervionense no ven con muy buenos ojos. De cerrarse la operación, sería en los últimos días de mercado, cuando el Barcelona quizás, rebaje sus pretensiones económicas.