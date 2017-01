Jovetic:"Quiero dar las gracias al Sevilla"

Jovetic celebrando el gol de la victoria ante el Real Madrid. | imagen: Antonio Pozo (VAVEL.com)

Jovetic no podría haber aterrizado de mejor forma en Sevilla: dos partidos, dos goles y contra todo un Real Madrid. Y es que el delantero balcánico tiene a la afición sevillista encandilada con su actitud tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El ariete ha visto en apenas un mes como su vida ha cambiado radicalmente, de ser suplente y no contar con la confianza del equipo técnico en el Inter, a ser el revulsivo de un equipo que este año en España parece optar a todo. Y este cambio, se debe en parte a la confianza que Monchi y los entrenadores han depositado en él para traerlo, algo que el goleador agradece. "Me siento muy bien porque los últimos seis meses no fueron fáciles porque no jugué mucho... ahora ha cambiado todo, quiero dar las gracias al Sevilla por creer en mí".

Porqué Sevilla

Su anterior compañero en el City, Samier Nasri y otros como Banega, Medel y Kondogbia e ídolos compatriotas también han sido “culpables” de que el jugador decidiera venir a la capital andaluza: "Nasri me habló mucho de Sevilla, del ambiente, de lo familiar que era el Club, que había buenos compañeros, que el entrenador es muy bueno y de los aficionados”. Reconoce seguir la Liga española: "Siempre me ha gustado y siempre seguí el fútbol español desde que jugaba Mijatovic".

En cuanto supo de la opción de venir a Sevilla y de la posibilidad de enfrentarse al Real Madrid hasta en 3 ocasiones, el montenegrino no quiso perder el tiempo y deseó ponerse a las órdenes de Sampaoli lo antes posible.

Sobre su debut en Liga y el gol que confirmaba la victoria sevillista, el goleador asegura que: "El gol me lo habré puesto 10 veces más o menos. Cuando vi que Ramos no salió, vi que tenía hueco libre para pegarle, y por suerte entró. En ese momento me sentí muy bien”.

Para finalizar, Manu Carreño puso en contacto a Jovetic, con los que él mismo ha confirmado que han sido sus profesores y los "culpables" de su buen castellano, los actores de Los Serrano como Andrés Resines (Diego) y Fran Pérea (Marcos). En dicha charla. jugador y actores bromearon sobre el verdadero madridismo de Antonio y el "daño" provocado al Real Madrid con sus goles.