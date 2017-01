Saviola:"Si mantiene una regularidad, estará luchando por el campeonato"

Google Plus

El ex-delantero de Real Madrid CF, FC Barcelona y Sevilla FC, recuerda con ilusión la primera Copa de la Uefa conquistada por el Sevilla, plantilla de la que el ariete formó parte firmando una espectacular temporada. En la actualidad, el argentino está formándose para ser entrenador y ha repasado en Marca Sevilla el momento actual de su selección y del equipo que dirige Jorge Sampaoli.

Al "conejo" Saviola no le sorprende para nada la labor que Sampaoli esta desempeñando en el Sevilla FC, algo que al resto del panorama futbolístico si parece sorprenderle, al menos la rapidez con la que ha adaptado su fútbol al europeo: "No me sorprendió su papel en el Sevilla por todo lo que venía haciendo. En Sudamérica ya sabíamos de la manera que lo hizo en la selección chilena y en otros equipos antes. Trabaja muy bien, los equipos los pone en lo más alto. Ojalá que pueda seguir por ese camino y que el Sevilla pueda seguir ganando títulos con él".

En cuanto a las opciones reales del equipo dirigido por el Casildense y Juanma Lillo, Saviola cree que: "Tienen equipo para dar luchar pero en este campeonato hay dos monstruos difíciles de vencer (Madrid y Barça). El Sevilla tiene grandísimos jugadores y un enorme técnico que demuestra que estará entre los mejores del mundo, o que ya lo está. Tiene jugadores con mucha calidad y ojalá que mantenga una regularidad. Si mantiene una regularidad, estará luchando por el campeonato".

"Fue un orgullo estar ahí en un equipo tan bueno"

También destaca que al fin y al cabo, lo que queda en el recuerdo son los resultados, los títulos,...y Saviola destaca que la situación del equipo andaluz para poder llegar a esa meta es la idónea: "Lo que hace grande a un equipo son los resultados. El Sevilla ahora está en una enorme etapa de confianza después de haberle ganado al Madrid y hay que aprovechar eso. Lo importante es que todos los jugadores estén bien".

A Javier Pedro Saviola, "Conejo", tampoco le sorprende el crecimento del equipo hasta ahora, sí en el momento de su llegada al club, ya que durante su estancia: "Me sorprendió muchísimo, pero no por la forma en que se estaba trabajando. Ya comenzaba a hacer las cosas muy bien en mi etapa, nosotros fuimos los primeros que ganamos la Europa League, hicimos un equipo muy competitivo de grandes jugadores. Fue un orgullo estar ahí en un equipo tan bueno, en una ciudad en la que se vuelca tanto con el fútbol".