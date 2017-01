Sampaoli: "Ojalá no seamos una moda, sino una realidad"

La clave para vencer en El Sadar será la concentración según Sampaoli / Imagen: Juan Ignacio Lechuga (vavel.,com)

Que Jorge Sampaoli es el técnico de moda parece indudable. Ya ha ocupado portadas, programas y debates televisivos y ha sido tendencia en las redes. Pero delante de este auge de optimismo, el de Casilda opta por ser realista y no mirar más allá del partido ante Osasuna.

Objetivo: asaltar El Sadar

En lo referente al partido de la matinal de domingo, el entrenador de Nervión es consciente de su dificultad, ya que "es un campo complicado, donde históricamente el Sevilla siempre ha tenido problemas" pero tiene la fórmula para combatirla, "trataremos de hacer un partido que nos permita dominarlo y que nos ofrezca la posibilidad de ganar”.

Esta campaña, el Sevilla se ha mostrado mucho más fiable de lo que se mostró la pasada, en la que no ganó ni un solo partido lejos del Sánchez - Pizjuán, que lo convirtieron en un fortín. Este año, no solo se ha mantenido la buena racha en casa (donde lleva 7 victorias en 8 partidos), sino que en casa se ha multiplicado la puntuación. Según Sampaoli, lejos de Sevilla se jugó "el mejor partido, fue contra la Real Sociedad de visitante, donde ganamos con mucha autoridad, y también lo hemos hecho en otros campos igual de difíciles. La posibilidad de que nos mantengamos arriba no depende sólo de jugar fuerte en casa, sino de hacerse fuerte en cualquier lado y sumando”.

Los dos tropiezos más inesperados fueron a domicilio, cuando el Granada les venció 2 a 1, siendo esa la única victoria del equipo nazarí en la presente campaña y cuando empataron a 1 en el feudo del Sporting. El equipo debe evitar algo parecido mañana, puesto que Osasuna ocupa el farolillo rojo de la competición, acompañado en puestos de descenso, precisamente, por Granada y Sporting. Jorge sacó conclusiones de estos choques "aprendimos que debemos afrontar esos partidos con la concentración y el deseo con la que nos enfrentamos a otros equipos. Aquellos partidos nos hicieron pensar que, cuando no estamos extremadamente concienciados en lo que nos toca, podemos ser vulnerables. Aun así, no creo que sea tan importante lo adquirido, sino todo lo que viene por delante”.

El dulce momento del Sevilla

El golpe sobre la mesa que supuso vencer (y la manera de hacerlo) al Real Madrid para presentar la candidatura al título liguero ha sido uno de los temas de la semana. Y Sampaoli lo sabe, pero rehuye de las modas, “hemos logrado llegar a un respeto en el medio futbolístico importante, pero ojalá que esto no sea una moda, sino que sea una realidad”. Añadió que "la moda se acaba rápido y mañana será otro el que lo esté. Siempre valoro estar en un sitio donde podamos implementar una idea que nos permita ser creíbles. Lo que dure en el tiempo, no lo sé. Ojalá seamos felices mucho tiempo acá”. Y quiere seguir siendo feliz aquí, porque, como es normal, ya afloran los rumores sobre pretendientes para el entrenador de moda, a los que contestó contundentemente diciendo que “quiero disfrutar el momento y no me ilusiono con nada que no sea el Sevilla."