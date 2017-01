Análisis del rival, Osasuna: ¿hundimiento definitivo?

Google Plus

La Primera división española se compone de 20 equipos y los triunfos no entienden de equipos de arriba y de abajo. Vencer al Real Madrid el pasado domingo cuenta igual que un posible triunfo este domingo ante Osasuna, tres puntos. Para ser campeón de Liga o estar entre los mejores para acceder a la Liga de Campeones es necesario ser competitivo dentro y fuera del Sánchez Pizjuan.

El Club Atlético Osasuna no está viviendo su mejor temporada en primera. Tras 18 jornadas, los pamploneses no han conseguido llegar a los dos dígitos en su contador de puntos. Como local no sabe lo que es ganar y tan solo ha podido acumular tres empates ante Celta de Vigo, Las Palmas y Valencia. Los goles tampoco son demasiados a su favor para el conjunto osasunista, con siete anotados, son 11 los encajados en el Sadar.

Algo de luz como visitante

Los rojillos parece que se les da algo mejor jugar lejos de su feudo tal y como se puede observar con los seis puntos que tiene en su casillero como visitante. Venció en Ipurua en un apasionante encuentro que concluyó 2-3, y empató ante Granada, Athletic Club y en el estreno liguero en La Rosaleda. En cuanto a dianas, el rival sevillista ha marcado 10 goles lejos del Sadar y han recibido 20.

Falta de estabilidad en el banquillo rojillo

Los resultados mandan y este hecho ha provocado que Osasuna ya haya tenido en la primera mitad de la temporada tres entrenadores. Enrique Martín, el héroe del ascenso fue destituido tras 11 jornadas en las que sumó siete puntos. Muchas menos jornadas estuvo un viejo conocido del Sevilla en el vestuario de Osasuna, Joaquín Caparrós llegó al rescate y nada más allá de la realidad. El utrerano dirigió a los navarros durante cinco jornadas y no pudo sumar ni un solo punto.

Ante las elecciones fallidas por parte de la directiva de Osasuna, los rojillos decidieron apostar por alguien de la casa como Petar Vajilsevic. El serbio era el director deportivo y de momento, sin irle extraordinariamente bien, al menos ha conseguido que los navarros no pierdan ninguno de sus últimos dos encuentros. Dos puntos que sirven de poco pero que en un futuro pueden decidir si se mantiene o se pierde la categoría.

El peligro: Oriol Riera

Uno de los futbolistas que puede crear problemas al Sevilla de Sampaoli es Oriol Riera. El jugador de 30 años nacido en la localidad barcelonesa de Vich es un auténtico trotamundos del fútbol, especialmente en conjuntos del territorio nacional. Tras jugar en la cantera del FC Barcelona, paso por la Cultural Leonesa, Celta, Córdoba, Alcorcón, Osasuna en una primera etapa, Wigan inglés, Deportivo de la Coruña (actual propietario del jugador) y en la actualidad de nuevo Osasuna.

El barcelonés tiene ante el Sevilla a uno de sus rivales preferidos y es que ya le ha marcado cuatro tantos a los andaluces. Los defensas sevillistas tendrán que tener mucho cuidado en la salida desde atrás porque en caso de cometer algún fallo, Riera estará ahí para aprovechar la más mínima ocasión.