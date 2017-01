Monchi: "No firmamos la tercera plaza, sería de pobres y mediocres"

Monchi entrevistado antes de un partido | Imagen: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Monchi, uno de los artífices de los éxitos del Sevilla, pasó por los micrófonos del programa El Club del canal Bein Sports. Valoró toda la actualidad sevillista de una temporada de ensueño para el club hispalense.

La primera vuelta la ha finalizado en una esplendida segunda posición, solamente por detras del Real Madrid, y de si podrá o no luchar por el título señaló: "No tenemos una racha de 8 ó 10 partidos consecutivos ganando, algo que hacen fácil Madrid o Barcelona. Si LaLiga se va a muchos puntos la gana Real Madrid o Barcelona. A 90 puntos no creo que podamos llegar. Serían 16 victorias en 19 partidos. Se se queda en ochenta y tantos puntos podemos pelearla. Será clave tanto lo que hagamos nosotros como nuestros rivales, pero también no creo que tengamos que firmar la tercera plaza porque sería de pobres y mediocres".

Una de las claves de esta buena racha fue la contratación de Sampaoli tras la marcha de Unai Emery y Monchi reconoció: "Las dudas que había eran por el desconocimiento. Sampaoli era un entrenador exitoso en Sudamérica. Después había que adaptarlo al conocimiento del fútbol europeo, pero más al externo que al de campo".

El famoso estilo del entrenador al principio de temporada le llovió críticas desde un sector de la afición y Monchi aseguró: "Él internamente no estaba contento, diciendo que quería ganar pero también le importaba el cómo. Se ha ido encontrando poco a poco. Los inicios no son fáciles, pero tuvimos el aval de los puntos".

El jugador que más está impresionando en esta primera vuelta es N'Zonzi del que dijo: "Cuando lo fichamos buscábamos algo más que suplir a Mbia. Un jugador físico con buen manejo de balón. Él vino al Sevilla para crear. En el Stoke jugaba de '8', pero si lo ves bien era el único jugador de su equipo que jugaba al fútbol. Era rebelde porque no iba a la disputa, al balón dividido. Ha mejorado en lo físico, en el juego aéreo y ha mantenido todo el fútbol que veíamos en él".

La política de la dirección deportiva está basada en apostar también por grandes jugadores que en sus respectivos clubes no triunfaron y el Sevilla fue un trampolín para volver a coger impulso como Monchi admitió: "Jovetic, Nasri y Banega venían de fracasos y falta de cariño. Aquí encuentran el cariño. El club tiene la virtud de ser muy cercano al futbolista. Con Nasri hablé con Demichelis antes de ficharlo y le pregunté qué necesitaba. Me dijo que lo mismo que Éver: sentirse importante. Si eres capaz de crear el entorno de cariño y buen fútbol será más sencillo".

Del capitán del equipo, Iborra, de sus dotes goleadores refirió: "En sus orígenes empezó jugando de delantero. Pero se le ficha como mediocentro. Unai es el que lo coloca ahí. Recuerdo en una eliminatoria ante el Villarreal de Europa League que ganamos 1-3. Donde nos aporta más es llegando y no estando. Es un jugador que es un lujo para cualquier plantilla. Aporta mucho dentro del campo y fuera. Tiene una media de goles importantes y un físico importante".

De su persona, al que muchos atribuyen los éxitos, indicó: "Sería demasiado ególatra pensar que una persona sola es culpable de todo lo que le ha pasado al Sevilla. Mucha gente han puesto muchas piezas. El club se ha cimentado de una forma que ha soportado algún que otro vendaval".

Siempre se habla de su posible marcha del Sevilla y comentó: "Me apetece un cambio pero no con una fecha exacta. Hay un deseo de ver otras situaciones y sensaciones, pero ni voy a pagar la cláusula ni me voy a ir en febrero. Sí hay una apetencia de salir después de tantos años".