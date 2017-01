Castro: "Los violentos no tienen lugar en el Ramón Sánchez Pizjuán"

El Presidente junto al Rey y Sampaoli | Imagen: Sevilla FC

El máximo mandatario del Sevilla, José Castro, estuvo con Sampaoli en Madrid para la Gala del Deporte Nacional y a la finalización del acto habló para los medios. Así, contestó a Sergio Ramos por sus declaraciones tras el partido contra el Málaga: “Si Sergio Ramos tiene que aconsejar algo a algún presidente, que lo haga al de su club, no al del Sevilla FC, y me parece increíble que la primera pregunta sea sobre este señor, no sobre el Sevilla FC, que va segundo a un punto del Real Madrid con uno más que el Barcelona y que hayamos terminado la primera vuelta con récord de puntos”.

Le espetó que: “El Sevilla FC ya tiene bastante con sus problemas y trabaja, mucho más de lo que él cree, en el tema de solucionar los problemas de violencia verbal. Que a nadie se le olvide que este presidente, hace poco más de dos años, preparó una iniciativa para paliar ese problema que había de la afición con Sergio Ramos, dándole ese pequeño homenaje en el campo para intentar que hubiese un cambio de actitud con él”.

Incidiendo en lo anterior señaló: “No se puede evitar que haya algún grupo que todavía lo insulten cuando va al Sánchez-Pizjuán, algo que, por supuesto, rechazamos y que no queremos. Pero tampoco puede provocarse a la afición porque, si se provoca a la afición, ocurre lo que ha ocurrido ahora, que ha puesto a todo el mundo en su contra. Y la solución, por dos veces, no es provocar al presidente de otro club”.

Sobre si la figura de Castro es vehemente o no, añadió: "No, no hay vehemencia, lo que hay es un presidente que ha intentado arreglar un problema y lo ha hecho. Si no totalmente, parcialmente. Lo que no podemos hacer es, el camino recorrido, echarlo atrás. Y la realidad es que hubo insultos a Sergio de una mínima parte de la afición, pero lo que no puede hacer él es estropear ese camino que ya habíamos conseguido. No tengo nada contra él, pero soy el presidente del Sevilla FC y tengo que defender los intereses del Sevilla FC y de su afición”.

El Sevilla sabe que está en el punto de mira por los cánticos de un sector de la afición, pero Castro admitió: “Antiviolencia es consciente de todo el trabajo que el Club está para intentar que no haya gritos e insultos. Estamos aburridos de decir que para animar no hace falta insultar, pero si cierran el estadio del Sevilla FC tendrán que cerrar otros muchos. Ayer, por ejemplo, jugamos en El Sadar y hubo una media de diez, quince insultos durante el partido. No es sólo el Sevilla el que tiene ese problema. Es verdad que eso no palia nada, sino que hay que seguir trabajando en ello hasta que se erradiquen los insultos. Es difícil, pero estamos trabajando en erradicar a los violentos”.

Insitió diciendo: "En el Sevilla FC no existe ninguna vara diferente de medir, cumplimos estrictamente toda la normativa, y eso lo sabe Javier Tebas. Sabe de todo el esfuerzo que estamos haciendo, y no hay vuelta atrás. Los violentos no tienen lugar en la grada del Sánchez-Pizjuán y vamos a seguir trabajando para ello. Pero tampoco voy a admitir que la grada del Sevilla FC, que en un número enorme es una afición sana y va a divertirse y disfrutar, se le haga una publicidad absolutamente mala por ese motivo. Porque no es así. No se puede castigar a toda una grada por unos pocos aficionados que son los que hay que erradicar, ni a toda una afición como la del Sevilla FC, que es modélica”.

De la primera vuelta del equipo, a un punto del Real Madrid, comentó: “Nuestro objetivo es estar en Champions, lograr la tercera, cuarta plaza, que nos dé acceso a Liga de Campeones por vía Liga y no como en las dos últimas ocasiones, vía UEFA Europa League. Ésa es nuestra intención, pero nosotros no decimos a nada que no. El Sevilla FC siempre intenta conseguir todo y, para ello, hay que ir partido a partido, porque la Liga es muy larga y, sobre todo, porque hay dos equipos con un potencial económico y deportivo tan enorme que son los que tienen la obligación de ganar la Liga. Para nosotros es una ilusión, más que una obligación, el estar en Champions, imagínate el ganar la Liga”.

Por último, indicó: “Siempre que hacemos una plantilla nos tenemos que imaginar lo mejor. Este año cambiamos la dirección técnica con Jorge Sampaoli, con el que estuvimos muchas horas hablando, y supimos que era la persona idónea. Cierto es que al principio tuvo dudas entre la afición, pero está haciendo el papel que esperábamos y el que él nos decía. Él nos habló de su juego y de la intención de hacer algo grande en Europa y a bien que está consiguiéndolo. Vamos en el camino. También él ha ido adaptando su idea a lo que es el fútbol español”.