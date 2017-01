Reparto de puntos y de bostezos en el Pizjuán

Google Plus

El Ramón Sánchez-Pizjuán albergaba el encuentro que abría la jornada futbolística del sábado en LaLiga 1|2|3. Sevilla Atlético y CD Tenerife coincidían en la jornada 23 en uno de los duelos más interesantes de dicha fecha, con dos equipos de la parte alta de la clasificación. Un conjunto franjirrojo, siempre peleón y muy maduro a pesar de su juventud, contra un equipo chicharrero al alza, que llevaba cuatro partidos sin conocer la derrota y solo ha perdido un partido en los últimos dos meses. Finalmente, ni uno ni otro pudieron derribar las resistencias contrarias y nadie pudo celebrar ni tan siquiera un gol, llevando al luminoso un aburrido empate a cero al término del partido.

Primera parte bronca con pocas ocasiones

Comenzaba el encuentro intenso, con ambos contendientes apretando muy arriba para dificultar la salida de balón del rival. Esto daba un partido muy abierto, en el que no había un dominador claro y los balones colgados al área por uno y otro no inquietaban en exceso a los cancerberos, José Antonio Caro y Dani Hernández. Hasta que por fin, en el minuto 18, Curro estuvo a punto de aprovechar un despeje en semifallo de la defensa tinerfeña, pero llegó forzado y Germán se le echó rápido encima para evitar males mayores para los suyos. Respondía el Tenerife tan solo unos minutos después, mediante un disparo blanco y centrado, de Aitor Sanz desde fuera del área.

Pero después de la calma se vino la tempestad, y la grada del coliseo sevillista se encendía cuando Raúl Cámara se llevaba por delante a Matos, pero el colegiado solo castigaba esa dura entrada con tarjeta amarilla. Entre tanto, los únicos sustos llegaban en el área local, donde el meta José Antonio sufría de lo lindo cada vez que le llegaba el balón a sus pies. Aunque poco a poco, era el Tenerife el que mostraba un poco de más profundidad e iba abriéndose huecos entre la retaguardia franjirroja, pero faltaban acierto y definición, al igual que sucedía en la otra cancha. El Sevilla Atlético notaba bastante la ausencia de Borja Lasso y su visión de juego en la mediapunta, mientras que su sustituto en la posición del "10", Ivi, no daba al filial la mordiente en ataque que se presuponía.

Pozo fue casi el único que puso el poco brillo y atrevimiento que se vio en el encuentro

La primera ocasión de verdad llegaba a los 38 minutos. Raúl Cámara no lograba despejar un balón largo sin demasiado peligro aparente y Pozo se quedaba solo ante el portero. El disparo del canterano superaba a Dani Hernández pero se marchaba por encima del travesaño. Pero la mejor ocasión llegaba en el otro lado, donde el meta hispalense sacaba con apuros un lanzamiento de falta de Aarón Ñíguez ayudándose con el larguero. Poco más en un primer tiempo atascado, con no demasiado ritmo por momentos y poco entretenido a pesar de la más que encomiable pelea en el centro del campo entre los dos oponentes.

Las ocasiones seguían sin llegar tras el intermedio

Comenzaba la segunda parte sin cambios en las dos formaciones, pero sí con polémica. David Carmona avanzaba dejando en el camino a los rivales que le salían a su paso, pero caía en el área y la hinchada local reclamaba la pena máxima para los de Nervión, pero Arias López hacía caso omiso. Y parecía dar un paso al frente el filial, que comenzaba a avisar con un centro de Pozo al que no llegaron por pocos centímetros ni Carrillo ni Curro. El "27" sevillista seguía siendo de lo poco potable en ataque en todo el encuentro.

Pasaban los minutos, pues, con guión prácticamente idéntico al de los primeros cuarenta y cinco minutos, y salvo algunos balones colgados a ambas áreas y que por poco encontraron rematador, no sucedía mucho más digno de ser reseñable, más allá de algunos remates desde el balcón del área, como uno de Yan Brice para el Sevilla Atlético o uno de Aarón escorado en el costado derecho. Finalmente, en el minuto 75, Ivi soltaba un zapatazo desde la distancia, que obligaba a Dani Hernández a sacarse el balón de encima como buenamente pudo. La réplica la puso Omar, que probaba un libre directo pero resultó muy defectuoso.

Llegaba la recta final y subían los decibelios. Una buena jugada colectiva de los locales terminaba con un chut de Aburjania desde cerca de la frontal, que se dirigía centrado a la posición del meta internacional por Venezuela, que atajaba sin problemas. Aitor Sanz respondía para el Tenerife, probando fortuna desde lejos pero su disparo no encontraba el camino de los palos y salía muy alto. Poco más de ahí al final, con dos equipos que no quisieron arriesgar a perder por una victoria que no pudieron lograr en 90 minutos.

Con ello, y a pesar de un ligero arreón local, concluía una contienda un tanto aburrida por regla general y en la que el verdadero atractivo del fútbol, el gol, brilló por su ausencia.