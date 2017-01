Jorge Sampaoli: "Jugar con uno menos todo el partido significa mucho"

Sevillafc.es

El Sevilla FC ha caído en la tarde de hoy por un resultado de tres a uno condicionado por la rigurosa actuación del árbitro con la expulsión de Nico Pareja en la jugada polémica del partido. El partido se ponía en contra desde el minuto uno ya que el central sevillista Nico Pareja fue expulsado en un penalti discutible. A raíz del gol el Sevilla no bajó los brazos e igualó el partido con un gol de Jovetic. Antes de llegar al descanso el conjunto perico consiguió ponerse por delante y ya en la segunda mitad hizo el tercero y definitivo gol del partido.

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli habló en rueda de prensa de la jugada polémica del partido: "El desarrollo del partido estuvo condicionado por la jugada del primer minuto. El equipo hizo un esfuerzo tremendo". El argentino añadió que desde su posición no vio bien la jugada: "No vi la jugada del primer minuto bien, estaba muy lejos".

Sampaoli acabó muy contento, no con el resultado pero sí con el esfuerzo del equipo: "Jugar con uno menos todo el partido significa mucho. En la segunda parte el equipo rival se cerró muy bien". El argentino fue preguntado por el rumor que situaba a Vargas en el Sevilla: "No tuvo muchas opciones de venir aquí por los extracomunitarios. Ojalá le vaya bien en México". Sampaoli explicó la causa de la baja en el día de hoy del cancerbero: "Sirigu no estuvo porque estaba enfermo. En tema de fichajes ya concretados destacó que no sabe aún que pasará con Walter Montoya: "Si Montoya viene y no se marcha ningún extranjero, tendrá que esperar a junio".

Para terminar dijo como se sentía el equipo tras la derrota de este domingo en la visita al estadio del conjunto catalán: "Hay una gran frustración en el equipo porque podíamos haber estado líderes, al menos unas horas".