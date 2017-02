Presentación oficial de Walter Montoya

Google Plus

Imagen de la presentación en la sala de prensa. Fuente: VAVEL.com

Como es costumbre y con el correspondiente acto protocolario, ha sido presentado esta mañana la última incorporación del mercado invernal. Walter Montoya es el nuevo fichaje de este Sevilla de Jorge Sampaoli. El argentino proviene de Rosario Central, club en el que ha conseguido captar la atención del equipo hispalense. El precio del traspaso ha costado 5 millones de euros y firma hasta 2021.

Se trata de un jugador joven y con proyección, y es que con tan solo 3 temporadas disputadas a máximo nivel, este mediocentro supone una verdadera incógnita de cara al aficionado sevillista.

"Elegimos la mejor opción, estoy muy feliz."

"Estoy muy contento y agradecido a la institución por darme esta oportunidad. Esta era la mejor opción, estoy feliz, la ciudad me ha gustado y es un gran paso en mi carrera. Tenía claro lo que quería y acepté la oferta del Sevilla a pesar de que no se sabía si podía jugar aquí o no hasta junio", ha declarado el jugador, quien ha encontrado un hueco en la plantilla tras la marcha del japonés Kiyotake.

Sin Champions

Tras los rumores sobre su no-inscripción para disputar los octavos de final de la UEFA Champions League debido al exceso de plantilla, estos han sido finalmente confirmados, pues el club ha ocupado las 3 plazas vacantes con las inscripciones de Jovetic, Lenglet y David Soria. Así pues, el argentino tan solo disputará La Liga por lo que resta de temporada.

Declaraciones de Monchi

El director deportivo del Sevilla ha analizado el perfil del jugador, asegurando solucionar con su fichaje “una de las fisuras que tenía el equipo, tratándose de un jugador de recorrido, de ida y vuelta”.

Además, se ha mostrado irónico tras las nuevas preguntas sobre su posible marcha del club, mostrando una actitud pasiva y a la espera de que fluctúen las negociaciones al respecto.