Análisis del rival: Villarreal, un duro escollo

Víctor Ruíz en un partido | Imagen: Photo Silver (VAVEL)

El Sevilla recibe este domingo a las 12:00 de la mañana a un rival directo para la lucha por las opciones de clasificarse entre los cuatros primeros y acceder a la UEFA Champions League lo que hace que sea un partido atractivo para el aficionado. El conjunto del Villarreal va actualmente clasificado en sexta posición con 34 puntos en las 20 jornadas que van disputadas. A domicilio, es una plantilla que ha participado en nueve choques consiguiendo dos victorias, cinco empates y dos derrotas.

El Villarreal ha sufrido una importante metamórfosis esta temporada, ya que comenzó como entrenador con Marcelino, ex técnico del Sevilla, que fue destituido en el mes de agosto con la previa de la UEFA Champions League por disputarse todavía. Rápidamente, el club encontró a un sustituto, Fran Escribá, que ha sabido reconducir el problema creado y tener al equipo en una óptima situación de cara a final de temporada.

El equipo llega a Sevilla con las importantes bajas de Musacchio y Soldado lesionados y Álvaro González y Roberto Soriano sancionados. Además seguramente sea baja también Sansone, que lleva toda la semana con molestias musculares en el sóleo.

En la portería, Fran Escribá ha confiado desde el principio en Sergio Asenjo, portero que mas veces ha dejado la portería con cero goles encajados. En el banquillo suele estar Andrés Fernández y en la grada Mariano Barbosa, ex guardameta del Sevilla.

En la defensa el hombre más importante que es Musacchio no ha tenido continuidad por culpa de las lesiones y únicamente ha jugado 12 partidos, actualmente sigue de baja por una fractura en la mano y no se espera su incorporación hasta principios de marzo. En ausencia del central argentino, Víctor Ruiz se ha erigido como líder de la defensa participando en 19 choques. Son indiscutibles también Mario Gaspar, que lo ha jugado todo, y Jaume Costa con 16 partidos, siendo Álvaro González el que ha aprovechado la baja de Musacchio para competir en 11 encuentros. Con escasa participación están José Ángel, con tres choques, Bonera y Rukavina con un partido y Jokic que todavía no ha debutado. En el mercado invernal se fue N'Diaye que tras adquirirlo por ocho millones y haber jugado muy poco se ha ido al Hull City cedido.

En el centro del campo, Trigueros y Bruno Soriano se han convertido en el eje vertebrador del equipo y ello se ha notado con sus 20 y 18 encuentros jugados respectivamente. Roberto Soriano y Samu Castillejo también han gozado de continuidad con 19 y 18 partidos cada uno. A Jonathan Dos Santos y Cheryshev, las lesiones han jugado un papel clave para que no se vea el potencial de estos jugadores. Desde la cantera ha irrumpido con fuerza Rodri, con nueve partidos, mientras que Leo Suárez tiene un papel testimonial con dos choques saliendo desde el banquillo.

En la línea ofensiva el equipo sufrió en verano la importante baja de Soldado, por una lesión de ligamentos cruzados que de momento lo mantiene en el dique seco. Sansone, uno de los refuerzos de esta temporada, ha participado en 19 partidos, siendo la referencia ofensiva, mientras que Bakambú no ha encontrado la forma de la temporada pasada jugando únicamente ocho partidos y por último el joven colombiano cedido por el Atlético de Madrid, Santos Borré, ha competido en 12 choques pero no se acaba de adaptar a lo que pide Fran Escribá. En el mercado invernal ha llegado Adrián López, que ya ha debutado, y se ha ido Pato a China.

Nicola Sansone es el pichichi con siete tantos, seguido de Bruno y Roberto Soriano con cuatro goles cada uno, Trigueros con tres, Bakambú y Jonathan Dos Santos con dos y por último Samu Castillejo, Jaume Costa y Álvaro González con uno cada uno.

El Villarreal en la pasada jornada derrotó al Granada por 2 a 0.

Los últimos antecedentes de este partido son: el disputado la temporada pasada con victoria sevillista por 4 a 2 y el celebrado en El Madrigal en la primera vuelta que acabó empate a 0 .

Posible once