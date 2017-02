Stop Biris Norte

Google Plus

Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Y llegó lo que desde hace tiempo se veía venir; el veto definitivo a Biris Norte. El Sevilla FC publicó ayer en su página web oficial un comunicado donde advierte a sus aficionados que cualquier elemento de animación con la referencia a Biris Norte no podrá entrar más en el Ramón Sanchéz Pizjúan. Esto incluye pancartas o banderas, pero no bufandas, ya que son consideradas como una prenda personal.

Esta prohibición proviene de un mandato de la Comisión Estatal contra la Violencia en el ejercicio de las competencias que le corresponden por delegación del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio del Interior, donde especifica que el grupo Biris Norte ha realizado un número considerable de actos violentos y desordenes públicos, siendo a partir de ahora catalogado como grupo violento. Además recalcan que el grupo Biris Norte no puede ser objeto de promoción o recibir apoyo alguno por parte del club.

Entre toda esta polémica, surge la figura de Jorge Sampaoli. En rueda de prensa al ser preguntado por la prohibición de Biris en el estadio, dijo: “No puedo juzgar una resolución de la que desconozco el desarrollo y lo que llevó a esta decisión. Si se prohíbe será porque es algo grave, me sorprende pero no la puedo cuestionar”.

Mientras tanto, en medio de dos aguas, se encuentra el equipo. El técnico sevillista expresó su deseo de que todo esto no afecte al buen hacer del equipo sevillista y que continúe la buena racha el domingo ante el Villareal: “Desconozco si afecta al grupo, sinceramente peco desde el conocimiento. No tengo una evaluación del tema. Lo que quiero es que todo el estadio esté alentando al equipo y tengamos mucha fortaleza en casa”.