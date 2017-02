José Castro: "Ser Biri es animar, apoyar al equipo y llevarlo en volandas". Foto: Fran Santiago. Vavel.com

Nubes grises se ciernen sobre el Ramón Sánchez Pizjúan, que pese a su gran momento deportivo, no deja de vivir raras situaciones extradeportivas. Desde el posible doping de Samir Nasri, pasando por escándalos arbitrales o la relación con Sergio Ramos. El último; Biris Norte.

Sobre Biris Norte y su catalogación como grupo violento, el máximo mandatario sevillista dijo: “Es una medida que toma el Sevilla, pero que nos hemos visto obligados a tomar. Desgraciadamente Antiviolencia ha denominado como violento al grupo Biris y Biris Norte, por culpa de unos pocos, y eso conlleva que no podamos dar acceso a esos símbolos”. Al conocer la resolución de Antiviolencia, el Sevilla FC se reunió con esta comisión para hacerles ver que no es lo mismo Biris, que Biris Norte. José Castro explicó: “Desde 1975 son muchos los sevillistas que son Biris, lo que no significa cometer altercados, sino animar y llevar en volandas a nuestro equipo. Y otra cosa son esos delincuentes que cometieron lo ocurrido en la previa de la Juve, siendo expulsados esa misma noche como abonados de la Entidad, sin esperar el juicio de nadie, porque aficionados del Sevilla no pueden cometer esa atrocidad”. El presidente del Sevilla, calificándose a sí mismo como Biri recordó: “Hay que conseguir descriminalizar la palabra Biris, porque Biris somos casi todos los sevillistas". Pese a todas estas aclaraciones, la afición sevillista sigue sin comprender la postura del Sevilla respecto a los ultras, comparándola con la posición de otros equipos en el mismo aspecto. Ante esto, el presidente sevillista recalcó que vigilarán que la ley sea igual para todos, dejando claro que: “Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, que en nuestro estadio el comportamiento sea modélico, pero también que haya la misma ley para todos".

Pese a este comunicado, José Castro quiso destacar el gran momento de forma que atraviesa la plantilla nervionense: “Es una pena que teniendo al equipo en un nivel deportivo máximo, no haya forma de que nos centremos en el fútbol, en el partido del domingo y en lo mucho que nos estamos jugando”.

Ya para finalizar la entrevista, José Castro habló sobre los altercados en la peña sevillista de Barcelona: "Es de las cosas más desagradables que he vivido en el fútbol. Algo estamos haciendo mal, y yo me incluyo, en el fútbol cuando hay esos energúmenos que son capaces de hacer cosas como esas".