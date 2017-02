Sergio Asenjo frena al Sevilla

Google Plus

ÁRBITRO: Undiano Mallenco (C. Navarra) amonestó a los locales Nasri (min. 25), Mercado (min.44) y a los visitantes Bruno Soriano (min. 28)

Mañana nubosa en la capital de Andalucía para recibir a Sevilla y Villarreal sobre el césped del Sánchez Pizjuán. Aunque con una temperatura agradable, el calor lo puso la grada de Nervión entonando el himno del Centenario desde la salida del túnel de vestuarios de los protagonistas.

Ausencias y regresos en los onces titulares

<img alt="" height="377" src="https://img.vavel.com/b/Sevilla-Villarreal%202017.jpeg" width="610"/> Los capitanes junto a los árbitros|Imagen: Fran Santiago (Vavel.com)

En los onces titulares de ambos conjuntos había varias novedades tanto por bajas como por altas. Por parte del Sevilla regresaba Vitolo tras recuperarse de su lesión, entraba como titular Lenglet ante la baja por sanción de Pareja y salía Mercado en detrimento de Escudero, buscando quizás más seguridad en la zaga y perdiendo algo de profundidad por banda.

Vitolo regresaba al once titular tras superar su lesión

En el Villarreal las bajas eran numerosas, Sansone, Roberto Soriano, Álvaro González, Musacchio y Soldado (baja de larga duración). Cinco futbolistas importantes en el esquema de Fran Escribá. En su lugar entraron Adrián en la punta de ataque, Víctor Ruíz en defensa y Bruno Soriano en el centro del campo entre otros.

Inicio frenético

El tercer equipo de la competición que más goles marcaba frente al que menos recibía eran los ingredientes perfectos para ver un gran encuentro. El tercer y sexto clasificado no decepcionaron desde el primer minuto. Un centro de Ben Yedder terminó con el remate desviado de Jovetic, se protestó un posible penalti que Undiano Mallenco no señaló. El Villarreal no se amilanó y sin complejos buscó la portería rival. Poco tardaron los castellonenses en las botas de Adrián. Un buen desmarque propició que este se quedara solo ante Sergio Rico pero su remate se marchó escorado, suspiró la grada de Nervión. El Sevilla siguió intentándolo y al cuarto de hora Ben Yedder, esta vez en el remate al centro de Mercado, hacía trabajar a Sergio Asenjo tras un gran cabezazo.

Un guión esperado

Conforme avanzaban los minutos de la primera mitad, el Sevilla iba metiendo en su campo a los groguet. El Villarreal intentaba presionar la salida de balón local pero este empuje era en la mayoría de las ocasiones inútil. La influencia de N’Zonzi, Nasri y Vitolo hacían complicado el protagonismo de Trigueros, Soriano y Dos Santos.

Al descanso la posesión sevillista era del 65 por ciento

La posesión de balón cada vez era más cercana al área de Sergio Asenjo y las combinaciones de Nasri y Vitolo buscando a Jovetic que actuaba por la zona izquierda y a Ben Yedder que lo hacía por derecha. Los andaluces se fueron al descanso con un 65 por ciento de la posesión aunque con la ligera sensación que necesitaban algo más para perforar la portería de Sergio Asenjo.

Penalti en la reanudación

El segundo acto empezaba con el Sevilla nuevamente volcado sobre la portería castellonense. En una jugada aparentemente sin demasiado peligro, Mario Gaspar empujaba en una aparente carga legal a Vitolo, el canario caía sobre la línea lateral del área e Undiano Mallenco señalaba el punto de penalti. El encargado de lanzarlo era Nasri. El francés sustituía a Ben Yedder en esta tesitura y el invento no le salía nada bien a los andaluces. El galo mandaba el esférico por bajo a la derecha de Asenjo y este lo detenía, inmejorable oportunidad desperdiciada para los andaluces con apenas tres minutos cumplidos del segundo tiempo.

Peligrosas imprecisiones

El fallo del penalti en el Sevilla trajo unos minutos de locura y por lo tanto de imprecisiones. Los de Sampaoli buscaron enmendar ese fallo con rapidez y olvidaron tener la cabeza fría a la hora de sacar el balón jugado. Los errores provocaron que Adrián encontrara espacios tras la línea defensiva sevillista e incluso volviera a tener otro mano a mano con Sergio Rico que una vez más no acertó a materializar.

Movimientos en los banquillos

Ante la falta de goles en el luminoso del Sánchez Pizjuán, Sampaoli y Escribá le dieron salida a jugadores desde el banquillo. El Sevilla dio entrada a Sarabia por Mariano y a Jovetic por Escudero. Minutos más tarde daría entrada a Iborra por Franco Vázuquez en busca de más control en el medio campo y poderío por alto. El Villarreal por su parte metió pólvora arriba y refresco al mismo tiempo, sentó a Adrián (había tenido las mejores ocasiones) y metió a Bakambu al igual que Cheryshev por un luchador Samu Castillejo.

Sergio Asenjo se crece

Con el Sevilla totalmente volcado sobre el área del Villarreal, las ocasiones iban llegando más por corazón que por elaboración. Nasri seguía comandando el ataque de los locales y buscaba las mejores opciones para superar el muro groguet. En un centro del francés con el exterior, llegaba en segunda línea Iborra y este veía como su cabezazo era detenido contra todo pronóstico por Sergio Asenjo. El guardameta amarillo se estaba convirtiendo en uno de los mejores para los castellonenses.

El Sevilla fue incapaz de ganarle a un Villarreal que aunque lo pasó mal en ciertos momentos del encuentro, logró aguantar el resultado inicial incluso teniendo un penalti en su contra. Los locales se quedan terceros con 43 puntos y a dos del Barça y a tres del Real Madrid que tiene dos partidos menos. Los visitantes terminarán la jornada en quinta o sexta plaza con 32 puntos en función de lo que haga la Real Sociedad en su partido frente a Osasuna. El Sevilla las tuvo pero no las materializó debido en gran parte a Sergio Asenjo.