Sampaoli: "Que se vayan dos puntos es frustrante"

Fran Santiago (VAVEL)

El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli no ha podido conseguir la victoria en la mañana de hoy ante el Villarreal que vino a encerrarse y buscar alguna contra para hacerse con la victoria. El partido desde el primer minuto tuvo polémica ya que una buena jugada trenzada por el Sevilla terminó con derribo claro del atacante Jovetic que el árbitro no vió y hubiera terminado con penalti y expulsión. Los de Nervión lo intentaron hasta el final, incluso llegando a fallar un penalti tirado por el francés Nasri. El Sevilla termina la jornada en tercera posición.

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli no acabó contento ya que siente haber perdido dos puntos importantísimos: "Dominamos durante 90 minutos, pero no fuimos contundentes. Se perdieron dos puntos que buscamos mucho". El argentino alabó el esfuerzo de sus jugadores ya que encerraron durante muchos minutos a un gran rival: "Sometimos a un equipo que no suele estar sometido. No hay que justificar el resultado por el ambiente exterior".

Sampaoli sobre los Biris: "Siempre nos viene bien que la grada apriete"

Sampaoli se siente feliz con sus jugadores a pesar del resultado: "Queríamos recuperar el camino que perdimos el fin de semana pasado. Me voy contento con la actitud". Sobre el tema de la semana, la prohibición de banderas de los Biris, también dio su opinión: "Siempre nos viene bien que la grada apriete, pero no son decisiones nuestras. Nuestro rival eran los amarillos".

El Sevilla pudo ganar desde el punto de penalti, pero el galo Nasri no lo ejecutó, Sampaoli no echa en cara el fallo a su jugador: "Nasri estaba asignado para tirar el penalti". El argentino sabe de la importancia que tiene el público del Pizjuán, pide su apoyo de nuevo: "Ojalá tengamos apoyo, pero la defensa del escudo está por encima de todo".