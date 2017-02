Mercado: “Te quedas con sabor amargo”

Gabriel Mercado controla un balón en el encuentro frente al Villarreal|Foto: Fran Santiago (vavel.com)

Un empate con sabor a derrota, parece que el Sevilla tuvo el partido en sus manos y que se le escapó en tres acciones. El Villarreal tuvo las suyas, igual o incluso más claras, pero el dominio por parte del conjunto hispalense, pese a no traducirse, dejó la sensación de que mereció más.

Rami habló a los micrófonos de Bein Sports, evidenciando una misma forma de ver el partido de gran parte de la parroquia nervionense: “Estamos muy tristes. Hemos empatado, la verdad es que ellos también han tenido sus ocasiones, pero creo que debieron perder. Nosotros hemos disparado mucho y el portero del Villarreal ha estado muy bien, deben estar contentos con él… es un día triste, también por todo lo que pasó con nuestros aficionados”. Refiriéndose también al tema de Biris Norte.

También quiso quitar importancia al penalti fallado por Nasri, pese a que reitera que el punto sabe a poco: “Un punto no está bien, no es suficiente para nosotros. Seguimos trabajando, no hemos tenido suerte hoy, nada más. Hemos disfrutando de muchas ocasiones. ¿El penalti fallado por Nasri? Bueno, también podemos decir que Sergio Asenjo ha estado acertado y lo ha parado”, finalizó Rami.

Por otra parte, ya en zona mixta, Gabriel Mercado quiso valorar el partido: “Te quedas con sabor amargo porque necesitábamos ganar. Lo hemos hecho todo, pero no ha podido ser ante un rival directo. Nos quedamos con lo bueno y olvidarnos de lo malo. Tampoco es para dramatizar, aunque exista el deseo de ganar la Liga”. Aseveró el defensor.

El Capitán Iborra también desdramatizaba respecto al resultado, “vimos a un Sevilla que jugó en campo contrario, quiso jugar el balón, llegar arriba, ante un rival que solo se dedicó a defender y a salir a la contra. Tuvimos muchas ocasiones, pero su portero estuvo muy bien. Seguimos en una posición privilegiada, queda mucho por trabajar y estamos muy ilusionados. Y vamos a intentar hacer todo para quedar lo más arriba posible”. Además añadió: “lo mejor del partido es que el punto nos sirve para mantener la distancia con ellos. Seguimos estando arriba. Lo importante es que el equipo va a ser ambicioso hasta el final y tenemos un objetivo claro que es entrar en Champions”. También declaraba que “queríamos ganar para ampliar la distancia, recobrar buenas sensaciones, y no ha podido ser, hay que seguir trabajando”. Finalizó el capitán nervionense.