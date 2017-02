Sampaoli: "Ha salido todo perfecto"

Fran Santiago (VAVEL)

Importantísima victoria cosechada en el día de hoy por el Sevilla FC. El conjunto sevillista se impuso por dos tantos a cero, gracias a los goles de Pablo Sarabia y ya en el tramo final por el canario Vitolo. El partido no fue fácil como dijo Jorge Sampaoli, ya que el Eibar hizo el partido que se preveía, es decir, un equipo fuerte atrás y en busca de alguna contra para marcar algún gol que le hiciera conseguir la victoria. No fue un partido cómodo para el equipo andaluz.

El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli confesó que no fue un partido fácil ante un rocoso Eibar: "El Eibar no nos permitió jugar y eso requiere un esfuerzo físico mayor. Nos presionó mucho". El argentino a pesar de que su equipo no realizó un gran partido, terminó contento con el resultado: "Ha salido todo perfecto, el resultado, los goles, las amarillas. La actuación del rival nos hizo que fuese difícil". Sampaoli sabe que esta partido tiene muchas lecturas: "Hay que hacer más valoración además del resultado. Hay que ser inteligentes para no ser tan sometidos por el rival". El partido de hoy era importante para estar arriba en la clasificación y eso lo ha destacado el ex seleccionador chileno: "Ganar hoy nos deja con la ilusión de estar arriba. Tenemos que mejorar algunos aspectos para el miércoles".

"Tenemos que mejorar algunos aspectos para el miércoles"

El entrenador argentino ya tiene puesta la vista en el próximo partido del miércoles de la ida de los octavos de final de la Champions League: "Nos jugamos la vida el miércoles. Para la institución el día histórico es el del miércoles. Hay que sacar ventaja".

Terminó dejando claro que el equipo no piensa en el derby del próximo sábado ante el Betis: "Si pienso en lo del sábado sería irresponsable. Competimos el miércoles en el mejor campeonato del mundo".