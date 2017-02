Diego Martínez: “Necesitamos un buen resultado que nos vuelva a llenar de confianza”

Google Plus

Foto: Juan Ignacio Lechuga (Vavel)

El Sevilla Atlético sigue sin levantar cabeza y mucho menos lo ha hecho esta jornada en campo rival, pese a que el equipo local no tuviera muy buenos resultados dentro de su propio terreno de juego. Los de Nervión no supieron aprovechar esta situación para unirse a los victoriosos dentro del Alcoraz. Los de Diego Martínez no estaban en el juego ya que tras una primera parte un tanto caótica le seguiría un segundo período llevado a cabo con el mismo ritmo, fue tanto así que los tres goles vinieron de las botas de tres jugadores del Huesca, el dos a cero lo ponían Vadillo y Melero, y el dos a uno lo ponía César Soriano en propia puerta.

El técnico de los franjirrojos argumento a los periodistas: “Hay que entender la categoría en la que estamos. Han sido dos partes muy diferenciadas, en términos de eficacia en la primera parte han estado mejor que nosotros. Samu y Vadillo han tenido 20 minutos muy buenos que nos han causado muchos problemas y cuando te pones con 2-0 en contra en un campo así, es muy difícil. Hemos dado lo mejor de nosotros, pero sin la eficacia referida.”. Estas fueron las palabras de un entrenador frustrado con esta mala racha que está viviendo el conjunto franjirrojo, que ha ganado tan solo un encuentro de los diez último jugados.

Después de todo, Diego Martínez, se muestra optimista y pone toda su confianza en el filial. La siguiente jornada le tocará enfrentarse contra un gran equipo en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Levante, líder de la categoría: “Nosotros le estamos sacando el máximo rendimiento a los que tenemos. Algunos partidos nos dará para ganar y otros no. Mañana sale el sol y hay que sentirse orgullos del esfuerzo que hemos hecho. Hay que ser autocríticos y seguir adelante. Lo que seremos dentro de 3 partidos tiene que ser mejor de lo que somos hoy. Necesitamos un buen resultado que nos vuelva a llenar de confianza”.