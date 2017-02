Sampaoli: “En estos momentos lo único que nos apetece es vivir el presente”

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla FC| Foto: Juan Ignacio Lechuga (vavel.com)

Pasar a unos cuartos de Champions por segunda vez en la historia del Sevilla FC pasa por hacer un gran partido en el Sánchez-Pizjuán, pasa por tener un gran porcentaje del partido resuelto para ir a Leicester con pie y medio en cuartos.

Pero que nadie venda la piel del zorro antes de matarlo, cierto es, que el Leicester tiene problemas muy serios en la competición inglesa, a un escaso punto del descenso se presenta como uno de los rivales más débiles, aunque teniendo en cuenta que es el vigente campeón de la Premier League la cosa cambia.

Sampaoli lo tiene muy claro: “Lo más importante es nuestro funcionamiento que nos permitirá soñar con pasar contra un rival que tiene argumentos para dañarnos. Tiene un ataque de muy pocos segundos, de mucho vértigo. Tenemos una manera de jugar que se tiene que imponer y, si no lo logramos, corremos el riesgo de que un rival con mucha experiencia nos dañe”.

El partido que les espera será un partido de mucha exigencia, en palabras del técnico: “El análisis es bastante claro, nuestra mejor defensa va a estar vinculada con el ataque y con la posesión del balón. Si cambiamos golpe con golpe contra un equipo que nos supera en eso, seguramente nos va a dañar. Debemos tener mucho más ataque que el rival, cuando podamos marcar seguramente se modificará el partido y ahí se verá otro distinto”. Añadió.

Sobre ese derbi que se asoma peligrosamente, Jorge Sampaoli no quiere distracciones: “Imagino que éste es el único partido que tenemos, yo pienso en que mañana es la única oportunidad que tenemos y vamos a ir por eso”.

A continuación, fue cuestionado por las distintas situaciones de algunos de los futbolistas, sobre Lenglet comentó: “Va a jugar un partido extremadamente importante para él, va a jugar contra espacios muy grandes y delanteros muy rápidos. Va a tener que ser rápido también mentalmente. Tiene a favor que cuenta con un gran poder de concentración y profesionalismo”, luego tuvo palabras sobre la no convocatoria de Ganso: “Estamos exigiéndole a lo mejor mucho porque es lo que nos ilusionó cuando vino acá. Hoy por hoy es casi una decisión propia que no esté, cuando él lo resuelva y esté contagiándonos lo que puede aportar y lo que el equipo necesita, será imposible no ver a Ganso en la convocatoria”, por último, se refirió a la posible convocatoria de Mariano con Brasil: “Nos pone muy felices que un seleccionador de Brasil admire a nuestro jugador. Estuvo aquí, nos preguntó y por supuesto nosotros queremos que lo cite”.

También fue claro y conciso sobre su renovación, “queremos valorar el hecho de que de manera verbal haya habido el interés de continuar aquí, pero en estos momentos lo único que nos apetece es vivir el presente”, a lo que quiso añadir: “Pensar en el futuro hasta que no tengamos una evaluación de nuestro presente es muy complicado". "Estoy muy contento de que eso pase en el corto tiempo que llevo acá, pero hay un montón de puntos para evaluar del presente para ver cómo forjamos el futuro. El partido del Leicester es el más importante para nosotros y la ciudad, y pensar en otra cosa sería para mí un poco irresponsable”.

Sobre el posible interés del Barça en que sea sustituto de Luis Enrique, Sampaoli ha sido claro: “Si un club me puede contratar en junio va a tener que ver con mi presente y no por los comentarios mediáticos. Las posibilidades son reales cuando se concretan”.