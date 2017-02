El Sevilla lo deja todo para la vuelta

Google Plus

El deporte rey no entiende de justicia poética, de merecimientos, sino de oportunismo y de no perdonar a tu adversario porque puedes acabar pagándolo y así le ocurrió a un muy buen Sevilla que tendrá que ir a Inglaterra sabiendo que el resultado puede no serle propicio gracias al gol de Vardy y a las ocasiones sevillistas falladas por sus jugadores. Pero, el Sevilla tiene armas para salir vivo de Inglaterra.

Los hombres de Sampaoli tenían en la mente el guión del choque que querían hacer y como desarrollar las indicaciones tácticas de su entrenador, hoy en la grada, y salió dispuesto a ello desde el minuto uno, contando con la sorpresa en la alineación titular de la inclusión de Sarabia y de Correa por Ben Yedder y Franco Vázquez.

El Sevilla comenzó dominando la posesión del esférico, mientras que el Leicester optó por no presionar la salida del balón y replegarse detrás de la línea del mediocampo para buscar las contras con la velocidad de su hombre estrella, Mahrez.

Sarabia demostró desde el principio que la apuesta de Sampaoli iba a ser acertada Ya que nada más iniciarse el partido tuvo la primera ocasión para desnivelar la balanza que sumado a una jugada que acabó con un despeje de Fuchs en propia portería hizo ver al Leicester la dificultad del rival.

Y en estos primeros compases, llegó la primera gran acción del encuentro que desperdició el Sevilla por mediación de Correa que malogró un lanzamiento de penalti cometido sobre él mismo y que Schmeichel detuvo sin problemas. La pena máxima no hizo que el club local se viniera abajo y siguió llegando a la meta defendida por los "fox".

Sarabia abre la lata

Por las bandas era donde el Sevilla acumulaba todo el peligro y en una internada de Escudero, Sarabia voló como en los mejores momentos de Zamorano y clavó un espectacular remate de cabeza con el que batió a Schmeichel, que nada pudo hacer. El Sevilla había hecho lo más difícil y todavía quedaba una hora larga de partido.

Sarabia se asociaba bien con Jovetic, que tuvo mucha movilidad, y ambos pusieron en jaque al Leicester que se pasó toda la primera parte sin generar peligro ninguno y tratar de inquietar a Sergio Rico, que tuvo un encuentro muy plácido. Con el resultado favorable al Sevilla se llegó al ecuador del choque.

El segundo acto comenzó con un tímido acercamiento del Leicester por mediación de Mahrez, pero quien generaba peligro era el equipo sevillista en ataque debido a que Vitolo intentó sorprender a Schmeichel por su palo corto pero la madera repelió el disparo del extremo canario.

Correa se redime

El primer contratiempo sevillista fue la lesión de Lenglet, que se tuvo que retirar del partido por molestias musculares siendo sustituido por Carriço y a la misma vez Ranieri también movió el banquillo. El Sevilla seguía atacando y Correa está vez sí acertó a alojar el esférico dentro de la portería del Leicester y hacer el segundo gol del partido tras una genialidad de Jovetic que con una maniobra digna de elogio se deshizo de sus marcadores y dejó a Correa solo.

Jovetic quería su gol, pero no tuvo fortuna de cara a portería pero se marcó un gran encuentro, pero llegó el jarro de agua fría para el sevillismo ya que Vardy remató a gol un centro desde la banda derecha prácticamente en la primera aproximación con peligro del Leicester acortando distancias y dejando un marcador muy peligroso para la vuelta.

Del gol inglés hasta el final del partido, el Sevilla tuvo nuevas ocasiones para ampliar la renta pero entre Schmeichel, la zaga del Leicester y el larguero hicieron que el resultado permaneciera inalterable y se tenga que jugar el todo por el todo en Inglaterra en el choque de vuelta, pero el Sevilla tiene capacidad para sacar la eliminatoria.