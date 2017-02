Sampaoli: “El rival marcó en la única aproximación que tuvo”

Google Plus

Imagen: Vavel.com

El Sevilla no consiguió un resultado cómodo para el partido de vuelta ante el Leicester. A pesar de que los andaluces cuajaron un gran partido y tuvieron varias ocasiones claras, el 2-1 parece un resultado corto tras lo visto. El partido de vuelta será duro pero a este nivel los andaluces tienen muchas papeletas para pasar a cuartos.

Sampaoli no escondió la tristeza por el resultado ya que el Leicester marcó prácticamente en la única ocasión que tuvo: “El rival marcó en la única aproximación que tuvo, por eso estoy contento por el desarrollo, porque fuimos siempre a buscar, pero un poco amargados por el resultado”.

Contrariado

El técnico argentino vivió un cúmulo de sensaciones tras el 2-1 final tal y como comentó. Tampoco escatimó en elogios hacia los suyos: “Contento porque la diferencia en el desarrollo fue muy grande, no tuvimos la fortuna de la concreción, pero jugando de esta forma, si no mermamos en Inglaterra, tendremos opciones de pasar. No puedo esconder el gran juego que hizo mi equipo ante un rival que venía motivado, quedamos expectantes por lo que viene”.

Sorprendido por el dominio

Por último, el hoy entrenador en la grada y con su segundo, Lillo en el banquillo, habló sobre el dominio hispalenses, principalmente en la primera mitad, con hasta seis ocasiones claras: “nosotros trabajamos este partido para ser superiores al rival, sabemos cómo lo iba a plantear, pero no imaginaba tanta diferencia en el desarrollo. El juego de la primera mitad fue de mucho dominio de seis situaciones, en el segundo tiempo no tuvimos tanto dominio, pero sí ocasiones bastantes claras, pero lamentablemente esto no se reflejó en el marcador”.

El Sevilla tendrá que salir en Inglaterra a darlo todo para evitar un tanto del Leicester que sería una dura prueba. Jorge Sampaoli ya podrá sentarse en el banquillo sevillista y dar las órdenes a los suyos de primera mano.