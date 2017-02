Sampaoli: "Lo importante es ganar para ser líderes"

Google Plus

Sampaoli en un entrenamiento | Imagen: Fran Santiago (VAVEL)

Jorge Sampaoli atendió a los medios en la rueda de prensa previa al choque del Betis tras enfrentarse al Leicester, pero ahora solo toca derbi, como señaló: “No tuvimos apenas semana para preparar este partido porque teníamos el más importante del año para estar entre los ocho mejores del mundo, pero nos dieron la posibilidad de que este partido sea una oportunidad, para escalar a un sueño tras lo ocurrido en Valencia. Así que, si vivimos expectantes al partido en sí, se nos estaría escapando lo importante, que es ganar para ser líderes”.

Para Sampaoli los objetivos de los dos equipos son diferentes ya que comentó: “En el campo, uno se puede tomar este tipo de partidos con la necesidad única de darle a la afición una alegría, o pensar como nosotros en que tenemos ahí la punta del torneo. Va a haber trabas para llegar a ese lugar y ahora nos tocó jugar ante el Betis, un rival que potenciará este partido como el único que tienen y así lo vivirán. Pero nosotros debemos pensar más allá, porque lo importante es alcanzar la punta. Es lógico que busquen incomodar en el partido, porque es el rival de toda la vida y es normal que busquen incomodar al vecino. Tenemos que saber que eso va a pasar y convivir nosotros con otra realidad, la nuestra”.

La importancia del partido la indicó así: “Es fundamental. Como cualquier persona del fútbol que sueña, nosotros soñamos con esta posibilidad. Se dio así y tenemos que enfrentarlo. Será un escenario muy complejo, porque el Betis hace buenos partidos en su casa, incomoda mucho al rival, pero es nuestra única oportunidad de alcanzar el liderato y soñar con estar arriba”.

Por último, se refirió a la cuestión de que no habrá aficionados del Sevilla, debido a las obras del estadio, de lo que dijo: “El Betis no va a ganar porque la gente de fuera esté estimulada. Si lo más importante es el estímulo que venga de fuera para adentro, nosotros poco podemos hacer porque jugamos solos. Es por ello que creemos que la mayor dificultad que podemos plantear nosotros es desde el juego. Estamos mentalizados para ir a buscar la victoria, lo que nos potenciaría el estar ahí arriba y lograr un sueño. Los conceptos externos no juegan, sólo los que hay en el campo”.