Previa Betis - Sevilla: Que la Champions no pase factura

Todo vuelve, y como casi cada año, el derbi por excelencia llega a Sevilla. Quizás a priori pueda parecer que es de los más desigualados en mucho tiempo, pero un derbi es un derbi, un partido loco donde puede pasar cualquier cosa o incluso no pasar nada. Y ha pasado de todo en los derbis sevillanos; muletas, agarrones, altercados, botellazos, fraternidad, pero sin duda el aficionado corriente y amante del verdadero fútbol siempre quiere que reine el fútbol… y los goles, que en los últimos derbi son muchos y de toda índole.

Noventa y cuatro son los derbis que se han disputado en Primera División entre Sevilla y Betis, y ciento veinticinco los disputados en competiciones oficiales, de los cuales treinta y siete han ganado los béticos y cincuenta y ocho los de Nervión. Veremos de qué lado cae el derbi de mañana, o si finalmente se repartirán los puntos como buenos vecinos.

Así llegan los equipos

El Sevilla FC saltará al estadio bético con más minutos en las piernas que los jugadores verdiblancos, ya que el pasado miércoles disputaron el partido de ida de octavos de la Champions League frente al Leicester inglés, descansando desde entonces apenas tres días. En la Liga Santander su último enfrentamiento fue contra Eibar en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde venció por dos goles a cero.

El Betis jugará en su casa, donde se siente más cómodo desde que llegó Víctor Sánchez del Amo. De los tres últimos enfrentamientos en casa, el Betis ha conseguido tres puntos de nueve posibles, anotando tan solo un gol en los tres encuentros. Pese a estos tres últimos empates, desde que llegó Víctor Sánchez del Amo al banquillo, el Betis no ha perdido ninguno de los últimos siete partidos disputados en el Villamarín, no conoce la derrota como local. Aunque en casa es un rival complicado, el Betis afronta el derbi tras el duro correctivo sufrido la jornada anterior en Granada, donde cayó derrotado frente al conjunto nazarí por cuatro goles a uno.

Fotografía: Juan Ignacio Lechuga / VAVEL

En total son Veinticinco los puntos que separan a ambos equipos en la Liga Santander, y aunque pueda parecer un partido desequilibrado y fácil para el Sevilla, ambos equipos llegan al derbi con posibilidades muy parejas, más igualadas de lo que en principio pudiera parecer. Cuidado con el cansancio acumulado, ya que podría llegar a pasar factura al conjunto hispalense.

Precedentes

Todo el mundo recuerda los derbis de la denominada manita, del cuatro a cero en Nervión, el euro-derbi o el del “Beñatazo”, sin embargo vamos a repasar los últimos y más recientes.

En la temporada pasada, el balance fue favorable para los nervionenses, gracias al empate cosechado en el Benito Villamarín y a la victoria lograda en el Pizjuán. En la primera vuelta de la liga BBVA, el Sevilla empataba en campo bético en un derbi con poco fútbol y menos goles; cero a cero. En el partido de la segunda vuelta, el Sevilla vencía por dos a cero al Betis con goles de Gameiro y de Coke. Los jugadores de Merino sólo duraron en el encuentro veinte minutos, después desaparecieron y eso el Sevilla lo aprovechó, especialmente Coke que se coronó con un golazo desde la frontal del área.

El día veintiuno de septiembre, en la primera vuelta de la presente temporada, se disputó en el Ramón Sánchez-Pizjuán la jornada cinco de la Liga Santander, donde el Betis visitaba el estadio sevillista con la idea de luchar contra la historia de los últimos derbis jugados en el feudo nervionense. El partido finalmente se resolvió con polémica y con una victoria sevillista gracias al gol de Gabriel Marcado en el bote de una falta, aunque el colegiado anuló un gol legal a Álex Alegría por un fuera de juego inexistente.

Sampaoli VS Víctor Sánchez

Por todo aficionado al fútbol es sabido que Sampaoli es un entrenador de ataque, de movilidad arriba y que busca siempre la victoria.El técnico sevillista es un entrenador con carácter, garra y que exige el máximo a sus jugadores, y seguro que mañana, pese al cansancio del miércoles, no será menos. Esta misma mañana Sampaoli declaraba en rueda de prensa: “Pensamos en la punta del torneo, ellos viven este partido como único”.

Fotografía: Juan Ignacio Lechuga / VAVEL

Victor Sánchez del Amo destaca por entrenar bastante la estrategia, usar mucho la pizarra, ver muchos vídeos del rival, analizarlo y entrenar en base a eso, para posteriormente llevarlo a la práctica durante el encuentro. Pero si hay algo que le gusta a Victor Sánchez es el fútbol de Dani Ceballos, su mejor carta, aunque también la que se encuentra más entre algodones. Dani Ceballos, un jugador que no contaba para Gustavo Poyet pero que para el actual técnico bético se ha convertido en el buque insignia de su estilo de juego y la brújula que guía al equipo verdiblanco. En principio es duda para el derbi, pero a buen seguro que el jugador utrerano hará todo lo que haga falta para poder estar en el once del entrenador madrileño.

Fotografía: Juan Ignacio Lechuga / VAVEL

Jugar en casa

Como ya comentamos antes, el Betis en casa es otra cosa, otros números, un equipo duro y difícil. En el Villamarín, desde la llegada de Victor Sanchez al banquillo bético, han empatado equipos como Barcelona o Valencia, y algunos como el Athletic Club de Bilbao llegaron incluso a caer derrotados. Pese a esto, la sequía goleadora sobrevuela el estadio bético, donde tan solo han conseguido un gol en los últimos tres enfrentamientos como locales.

Los partidos entre Betis y Sevilla son siempre encuentros de alta tensión. En las últimas tres visitas del equipo nervionense al Villamarín, el Betis suma dos empates y una derrota. Para encontrar una victoria verdiblanca en un derbi tenemos que remontarnos al año 2014, concretamente al trece de marzo. Ese día se celebró el partido de ida de los octavos de la Europa League, donde el Real Betis ganó cero a dos en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Tenemos que retrocedes aún más para encontrar la última victoria bética en el Benito Villamarín, concretamente al 2006. Mucho ha llovido desde entonces, incluso el nombre del estadio bético es ahora diferente. El betis, con goles de Robert y Varela, se impuso al Sevilla por dos goles a uno.

Hace no mucho tiempo, para el Sevilla era un auténtico drama jugar lejos de Nervión y de su gente. Pero llegó Sampaoli y la cosa cambió, hasta el punto de llegar, por ejemplo, a derrotar al Celta por cuatro goles de diferencia en Balaídos. Además, el Sevilla ha tenido que remontar en numerosas ocasiones partidos que se les había puesto muy cuesta arriba, como por ejemplo ocurrió en Riazor ante el Deportivo de la Coruña, donde logró vencer por dos goles a tres en un partido loco. Por todo esto, se podría que esta maldición pertenece a otra etapa sevillista, la del anterior entrenador nervionense Unai Emery.

Posibles onces

Real Betis: El Betis parte con la gran duda de Dani Ceballos, al que se le ha aplicado una carga de choque durante cuarenta y ocho horas y que servirá para determinar el alcance de la lesión y si podrá o no disputar finalmente el derbi. Donk fue sustituido la semana pasada frente al Granada por unas molestias en su tobillo, aunque ya el martes se ejercitó junto al resto de la plantilla. En un caso similar se encuentra Rafa Navarro, por lo que ambos serán duda hasta último momento. Joaquín sigue recuperándose de su esguince de rodilla, y José Carlos tiene problemas en el pubis. Ambos son bajas.

Sevilla FC: La principal baja del Sevilla para el partido del sábado es el francés Clément Lenglet, que durante el transcurso del partido frente al Leicester tuvo que retirarse con molestias musculares. Además de Lenglet, un jugador que no parece contar mucho para Jorge Sampaoli es el brasileño Ganso, por lo que parece que finalmente será uno de los descartes. La única duda que tiene Jorge Sampaoli está en el centro de la defensa. El técnico sevillista aún no sabe si podrá contar finalmente con Nico Pareja, quien a día de hoy no tiene asegurada su participación en el derbi. Trémoulinas y el danés Krohn-Dehli siguen con sus respectivas recuperaciones y son bajas.