Iborra: “No nos podemos ir contentos con el juego”

Imagen: Francisco Santiago (Vavel.com)

El Sevilla sigue vivo en la pelea por la Liga tras el triunfo de este jueves ante el Athletic Club. El gol en la primera mitad de Vicente Iborra fue suficiente para superar a los leones aunque no sin sufrimiento. Los 55 puntos colocan a los de Sampaoli como tercer clasificado a dos del líder, el FC Barcelona.

Iborra, el gran protagonista del encuentro se mostró autocrítico al término del choque. Este apeló al mal juego del equipo a pesar de haber vencido: “Era lo que queríamos principalmente, ganar, pero no nos podemos ir contentos con el juego y las sensaciones, si queremos estar arriba hay que dar más”.

El capitán sevillista no esconde que los andaluces quieren pelear por La Liga hasta el último momento pero para ello es fundamental no fallar porque Real Madrid y Barça no lo harán demasiado: “Lo importante es seguir haciendo camino, quedan muchas jornadas y mucho trabajo por hacer. No hay miedo, quien no es ambicioso no cabe en este equipo, pero también vamos con los pies en el suelo porque del blanco al negro hay sólo una derrota”.

Mercado: “No tuvimos el control del juego”

El central argentino habló en sintonía con sus compañeros haciendo referencia al mal juego de los hispalenses: “Sabíamos que iba a ser muy trabajado y no tuvimos el control del juego, pero a veces se presentan partidos así. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival peligroso, que pelea en competiciones europeas, un rival directo, y por suerte pudimos sacarlo adelante”.

Montoya: “Hay mucha calidad en el equipo”

La mejor noticia junto al triunfo sevillista fue el debut de Walter Montoya. El centrocampista habló con ilusión del encuentro de su debut: “La verdad que lo viví de una forma espectacular, viene bien empezar a sumar minutos, me siento totalmente a tiempo de adaptarme y creo que estoy por buen camino. Hay mucha calidad en el equipo y no es fácil entrar, creo que lo hice bien, pero hay que seguir mejorando. Para mí fue una sensación muy grande estar entre los 18 otra vez, que el técnico vea tu esfuerzo es muy importante para mí significa mucho, pero esto es un largo camino”.