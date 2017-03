Sampaoli: “La presión de estar arriba requiere un esfuerzo grande”

Fran Santiago (Vavel)

El partido contra el Bilbao en casa no resultó tarea sencilla para los componentes del equipo de Nervión, ya que que no tenían mucha fortuna a la hora de llevar a cabo los tiros a puerta y su versión no era la deseada por Sampaoli. Tanto fue así que el técnico rojiblanco descontento tras el encuentro comentó: "Un partido muy espeso. Lo jugamos donde ellos mejor se adaptan y terminamos ganando. El desarrollo no fue favorable. Jugamos a algo que no está habituado el equipo".

Aunque por otra parte también pudimos ver su parte positiva, sus palabras de alegría tras haberse llevado tres puntos cruciales en sel Pizjuán: “Uno siempre se queda con el resultado que nos fortalece para todo lo que viene. El partido fue muy trabado y eso favoreció al rival, así no nos sentimos cómodos, ellos están más acomodados en esa versión. Queremos seguir mejorando y continuar donde estamos, siempre intentamos corregir”.

“el partido fue muy trabado y eso favoreció al rival, no nos sentimos cómodos”

Pero esa costosa victoria no podría haber sido posible sin la ayuda de sus jugadores, por ello quiso recordar todo el esfuerzo que llevan acumulado sus jugadores semanas tras semanas: “Venimos jugando muchos partidos, la presión de estar arriba requiere un esfuerzo grande. Venimos de ganar cuatro partidos seguidos, tenemos 55 puntos a 13 fechas de terminar el torneo, y el equipo sigue intacto. Con las ausencias que tuvimos, alguien puede asumir que puede ser la razón, pero es algo que no tiene que ver con la realidad porque jugamos con muy buenos futbolistas, de gran calidad”.

Para finalizar la rueda de prensa, se le preguntó sobre su futuro, a lo que este respondió lo siguiente: “No nos hemos reunido con nadie para ver el proyecto de futuro, es un futuro incierto. Lo que sí es cierto es que hay un equipo peleando por la parte alta y que se jugará en Inglaterra el pase a cuartos”. Con ello dejó claro que lo que le importa ahora al técnico del Sevilla es el presente de su equipo.