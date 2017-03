Diego Martínez: “Hemos sido superiores en el juego”

Foto: La Liga 123

Tras un encuentro muy similar al de la pasada jornada, en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Levante, los franjirrojos llevaron a cabo un partido con gran superioridad pero con un marcador que no pasó de los cero goles. Frente a este un Alcorcón que se afianzó en el terreno de juego no dejando que los de Nervión traspasaran su defensa, ni tampoco que sus delanteros franquearan la del Sevilla Atlético. Acabado ya el encuentro ambos conjuntos se marchaban al vestuario no muy contentos con la finalización de su juego, un filial que no conoce la victoria desde hace numerosas jornadas, frente a un local que dejó a su público con ganas de más.

Pese al resultado como siempre, Diego Martínez, quiso elogiar a los suyos tras haber demostrado todo su potencial en un campo rival. El técnico sevillista tenía claro que para llevarse los tres puntos tenía que: “estar muy concentrados“. “El equipo ha hecho un buen partido en un escenario y ante un equipo que nos iba a exigir muchísimo a nivel de atención, de segundas jugadas. Creo que el equipo ha estado muy concentrado. Quitando los primeros 5 minutos, que nos costó un poco adaptarnos al contexto del partido, creo que hemos tenido el control del espacio, del juego. Es cierto que hemos tenido muchos córners, muchas situaciones de dos para dos que nos ha faltado concretar en forma de remate. La segunda parte, exactamente igual. Hemos tenido una opción muy clara de hacer gol, pero me quedo con el equipo, ante un escenario con estas características, ha dado un rendimiento muy bueno, portería a cero otra vez fuera de casa y un punto más ante un rival muy difícil“, narró acerca del partido.

A la misma vez también quiso dejar claro que no suman puntos con regularidad pero que sus sensaciones tras los encuentros eran muy positiva: “tiene mejores sensaciones que puntos“. “Ahora mismo nuestras sensaciones están por encima de los puntos que hemos merecido conseguir, pero esta categoría es así. Pero veo que el equipo afronta muy bien las adversidades y la victoria cada ve está más cerca. Nos falta concretar y ponernos por delante en el marcador. El próximo domingo tenemos que conseguir la victoria y seguir esta línea“.

Todo ello sin olvidarse del delantero franjirrojo, Marc Gual, que se marcó un partido increíble, según comenta el entrenador del filial: “estaba fastidiado por no haber conseguido el gol de la victoria“. “Está fastidiado por fallar esa ocasión que nos daba la victoria. Hoy se ha enfrentado ante dos centrales muy exigentes y ha sido el mejor partido desde que esta con nosotros. Quería reconocerle todo lo que nos ha ayudado en cuanto al juego. Ese es el camino de progresión y de crecimiento que queremos“.

Para finalizar, quiso mencionar a su rival de la siguiente jornada, el Nastic de Tarragona: “Será un rival muy duro, muy difícil, pero el equipo está demostrando que merece más punto de los que tienes en el casillero y sabe que tiene que luchar mucho porque hay mucha igualdad, muchos equipos y ser constantes para que nos lleve a conseguir unos nuevos 3 puntos".