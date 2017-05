Previa Sevilla FC - Real Sociedad: hasta el último aliento

Google Plus

Europa sigue pasando por Nervión. Con las sevillanas aún resonando por la capital hispalense, Sevilla y Real Sociedad lucharán hasta el final para cumplir sus objetivos. Los locales dan por perdida la tercera plaza e intentarán que el Villarreal no les arrebate el último puesto de Champions. Por su parte los txuri urdin ​siguen soñando con hacer algo grande en Europa, y su séptima plaza les da licencia para soñar.

A estas alturas de la temporada y a falta de tres jornadas para terminar, se puede asegurar que veremos un bonito duelo. Dos grandes equipos que siguen en el intento de firmar definitivamente una gran campaña. Los de Sampaoli empezaron aspirando a ganar el título, pero el bache que sufrió el equipo en febrero hizo que tuvieran que apuntar a otros objetivos. Por otro lado, los de Sacristán están asentados en la zona medio-alta de la tabla, como llevan haciendo estas últimas temporadas.

Cuestión de orgullo

Ya es algo personal. El sevillismo sabe que no puede perder la cuarta plaza. Tras aspirar al título y poco a poco irlo perdiendo todo, no se puede escapar esto también. La incertidumbre que llega todos los años a Nervión en verano sería aún peor si se esfuman las opciones de Champions también. Con Sampaoli en la puerta de salida y varios jugadores que tienen ofertas importantes encima de la mesa, se presenta un verano movido. Pero hay que asegurar la tranquilidad en estos tres partidos. El Villarreal está a la vuelta de la esquina con cinco puntos menos. Tendría que ganar dos partidos y que el Sevilla los perdiera. Es poco probable, pero en el fútbol no hay nada imposible.

Aunque parecía que el conjunto hispalense estaba recuperando sensaciones, el partido contra el Málaga demostró que aún hay carencias. Cuatro goles que sentaron como un jarro de agua fría a los rojiblancos. Esta temporada ya está tocando a su fin y eso puede ser lo que necesita el combinado andaluz. Un proyecto diferente para la próxima campaña y a mirar más alto. Parece que las tensiones entre directiva y afición han encontrado un punto de equilibrio, que era lo que el equipo necesitaba. Los dos partidos que restan en casa son fundamentales para conseguir amarrar la cuarta plaza.

Europa en un puño

Solamente siete puntos separan a los dos equipos. Pero hay tres equipos de por medio. La Real está a un punto de alcanzar al Athletic y a dos del Villarreal. Europa sigue siendo posible. Los vascos están cuajando un gran final de temporada. Doce puntos de los últimos quince. El equipo de Eusebio es el eterno aspirante, ese equipo que siempre parece que va a llegar pero finalmente se queda a las puertas de lograr algo más. Tras ganar por dos goles a uno al Granada en la última jornada disputada, la Real se dirige a Nervión con una sola idea en mente. Ganar.

Sólo les queda luchar hasta el final y esperar que o el Athletic o el Villarreal caigan en uno de sus tres partidos. Teniendo en cuenta que a los leones les queda un partido contra el Atlético y a los groguets uno contra el Barcelona, los txuri urdin tienen derecho a seguir soñando. El Celta puede ser un espejo en el que mirarse de cara a la próxima campaña si finalmente entran en Europa League.

Espectáculo asegurado

Los duelos entre Sevilla y Real Sociedad son sinónimo de un bonito duelo. Ya en la primera vuelta se comprobó con un cero a cuatro con hat trick de Ben Yedder incluido. Desde que ascendiera el equipo vasco en 2011 se han disputado un total de trece encuentros: seis para los rojiblancos, seis para los blanquiazules y un empate. Igualdad máxima en todos los sentidos. También se han anotado treintaiocho goles en total, en el que destaca el 4-3 del año 2015, partido que ganaron los de Anoeta.

Gran local vs gran visitante

Todo el mundo sabe que Nervión es un campo difícil para el que lo visita. 42 puntos de los 68 que tiene el Sevilla son locales. Por su parte la Real supera al conjunto andaluz cuando visita campo visitante. 27 puntos frente a 26 de los rojiblancos, siendo quinto y sexto mejor visitante respectivamente. En cuanto al apartado de goles, destaca un hombre en cada equipo. En los locales el gol tiene el nombre de Wissam Ben Yedder con 11 dianas en Liga, mientras que el baluarte ofensivo del combinado vasco William José, que lleva un tanto más que el francés, será baja mañana. Bajo palos, dos cerrojos jóvenes y de garantía como Rulli y Sergio Rico.

Eusebio promete luchar

El técnico de la Real sabe que va a un campo complicado. El Sevilla está herido por la derrota del otro día y eso puede ser un arma de doble filo. Sacristán cree que las claves del encuentro serán tener el control de la pelota y la intensidad que se le ponga a este. Para cerrar la rueda de prensa afirmó que está teniendo en cuenta las grandes actuaciones de Mikel González, pero que el club no ha planteado nada de renovación de contrato. El otro tema ha sido la vuelta de Agirretxe a los entrenamientos, el técnico afirma que el jugador da una bocanada de aire fresco al equipo y que ojalá pueda volver a jugar de aquí a final de temporada.

Por su parte Sampaoli confía en la victoria de los suyos. La derrota contra el Málaga no supone un problema para el argentino que cree que perder mañana ya sería un fracaso para el torneo. El técnico del Sevilla también ha afirmado que si se llegan a alcanzar los setenta puntos en Liga, la temporada no puede considerarse un fracaso.

González González

El técnico castellano leonés ha arbitrado a ambos equipos dos veces esta temporada. El conjunto hispalense ganó 6-4 al Espanyol en la primera jornada de Liga y empató a un gol contra el Leganés hace un mes. Por su parte la Real ganó por tres goles a uno al Sporting de Gijón y perdió por cero goles a uno frente al Barcelona en Copa del Rey.

Bajas sensibles

En el cuadro hispalense, tanto Mariano como Correa son bajas seguras. El argentino cumplirá ciclo de tarjetas amarillas y el brasileño debido a una lesión. En el lado positivo, tanto Vitolo como Nasri acabaron las últimas sesiones de entrenamiento previas al encuentro.

Por su parte los txuri urdin ​no podrán contar con su baluarte ofensivo William José pero recupera a Íñigo Martínez y a Zurutuza. Los 18 jugadores citados son los siguientes: Rulli, Tono, Odriozola, Zaldua,Mikel, Raúl Navas, Iñigo, Yuri, Zubeldia, Illarramendi, Granero, Zurutuza, Canales, Xabi Prieto, Oyarzabal, Vela, Juanmi y Bautista.

Posibles onces