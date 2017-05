Sampaoli: "El equipo lo intentó hasta el último segundo"

Foto: Fran Santiago

El Sevilla de Jorge Sampaoli no pudo conseguir la victoria ante la Real Sociedad en el Sánchez Pizjuán. El conjunto de Nervión salió a por la victoria desde el primer minuto mientras que el conjunto vasco desde el inicio le valía el empate e hizo todo lo posible para que no se jugara nada con continuas pérdidas de tiempo. El Sevilla se adelantó por medio de Pablo Sarabia en la primera mitad tras una gran jugada colectiva pero el conjunto vasco consiguió el empate tras un fallo del francés Lenglet que dejó muerta un balón que no desaprovechó el mexicano Carlos Vela

Para el entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli su equipo fue mucho mejor desde el inicio: "El equipo lo intentó hasta el último segundo. Se pueden sacar conclusiones, pero la búsqueda fue del primer minuto al último".

El argentino destaca que no tuvieron la suerte necesaria para hacerse con la victoria en la noche de hoy: "El fútbol tiene que ver con los goles. Ellos tuvieron dos y nosotros nueve o diez". Sampaoli sabe que la tercera posición está muy complicada por no decir imposible: "Se puso muy difícil alcanzar al Atleti, pero lo intentamos. Tengo dolor por no haber ganado".

El entrenador del Sevilla ya piensa en el próximo partido ante el Real Madrid: "Hay que pelear por dejar al equipo en lo más alto posible. Enfrentaremos el partido ante el Madrid con grandeza". Sampaoli agradece el esfuerzo realizado por Vitolo ya que no estaba para jugar al 100%: "Vitolo hoy arriesgó, lo normal es que no hubiera jugado. Me duele no ganar por estos esfuerzos".

En las últimas jornadas se ha criticado la falta notable que tiene el equipo de cara al gol, el entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli no está preocupado al respecto: "Los goles son puntos. En el año son números bajos, pero tenemos delanteros que van a dar mucho".