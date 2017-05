Previa Sevilla Atlético – Getafe CF: tres puntos de oro

Después de conseguir un importante triunfo ante el Mirandés, el Sevilla Atlético, busca apuntarse tres puntos más a la tabla clasificatoria con la visita a su feudo del Getafe. El filial con una victoria más se quedaría con 52 puntos, no le daría la permanencia matemática, pero si la dejaría muy cercana. Enfrente un Getafe que busca asegurar la zona de playoff e incluso intentar la machada de arrebatar la segunda plaza al Girona, el cual le saca siete puntos de distancia por quince que quedan en juego. Ingredientes que harán de este partido una oportunidad única para dejar encarrilados sus objetivos.

Ganar o ganar

No le queda otra al equipo franjirrojo, si quiere asegurar cuanto antes la permanencia no debe dejarse puntos en casa. El partido de hace dos jornadas es el ejemplo de cómo no deben de afrontar el partido. Ese partido se saldó con un 2-3 donde el filial no dio muestras del talento que tienen y dejó que un equipo que luchaba por la permanencia se quedara con los tres puntos haciendo que el Sevilla Atlético tuviese que esperar una jornada más para amarrar la permanencia.

Toca mirar con cautela los próximos tres partidos en casa, ya que se enfrenta a tres históricos del balompié español. Getafe, Cádiz y Rayo Vallecano, por ese orden pasarán por el barrio de Nervión. Los dos primeros se juegan sus aspiraciones de ascenso, siendo el equipo azulón el mejor clasificado, aunque el Cádiz solo está a tres puntos. Por último, estará el conjunto madrileño, quien ha protagonizado una gran remontada a mitad de esta segunda vuelta, pasando de estar casi en Segunda División B a estar a pocos puntos de conseguir la permanencia matemática, de hecho se encuentra a tan solo tres puntos del filial. Duelos de alto nivel para unos jóvenes jugadores que miran para la próxima temporada el primer equipo. Motivos de sobra para luchar al máximo nivel.

El último enfrentamiento tuvo lugar en Miranda del Ebro contra el Mirandés en el Municipal de Anduva con resultado de 0-1 para el filial. Un duelo igualado donde el conjunto local se jugaba una de sus últimas oportunidades para lograr intentar conseguir la salvación, ya que ocupa la última oposición con apenas 33 puntos, pudiendo consumar su descenso matemático en un par de jornadas. Enfrente un filial que esta vez sí supo lidiar con las ganas de ganar del equipo rival. La tranquilidad llegó después de un jugadón de Borja Lasso que asistía a Marc Gual para que éste sorteara a un defensor y definiese con mucha clase. Con un gol en minuto 68 le bastó al filial para dar un pasito más que buscará refrendar este viernes.

Cabe destacar que el Sevilla Fútbol Club ha ejercido su opción de compra del guardameta del filial Fabrice Ondoa. Comprado al Gimnàstic de Tarragona firma hasta 2020.

Luchando por la segunda plaza

Con el playoff casi amarrado, el conjunto madrileño busca un objetivo mayor, el cual le evitaría jugar en postemporada. Ese objetivo es la segunda plaza que da acceso directo a Primera División, el gran objetivo de este equipo. Difícil objetivo debido a esos siete puntos de distancia que hay entre el equipo azulón y el Girona. De no conseguir esa segunda posición al menos podría amarrar la tercera, la cual le daría, en teoría, más facilidades para los duelos de postemporada.

Hay motivos para creer que se puede luchar por esa segunda plaza y eso es por los siete partidos seguidos que lleva el conjunto azulón sin conocer lo que es perder. Desde el 18 de marzo no pierde, cuando cayó por 2-0 ante el UCAM en Murcia. Siete partidos donde suma: cuatro victorias y tres empates, con doce goles a favor y dos goles en contra. Números espectaculares que confirman el gran momento que atraviesa el equipo.

El último duelo disputado por el Getafe fue ante el Córdoba en el Coliseum Alfonso Pérez con resultado de 2-0. Un partido donde el Getafe fue muy superior al conjunto califa, el cual dejó sin opciones a su rival aunque si contó con una buena ocasión, pero solo fue un espejismo. Dos golazos dieron la victoria a los azulones. El primero fue de falta directa por medio de Faurlín en el 28, el segundo por medio de Chuli en el 71 tras un disparo a la escuadra desde la frontal izquierda del área cordobesa. Tres puntos más para los madrileños en su persecución al Girona y una dura derrota que agrava la situación del Córdoba que empata a puntos con el cuarto por la “cola”.

Precedentes

Cinco precedentes entre estos dos conjuntos, siendo cuatro en Segunda División B.

Segunda División B: temporadas 1987-88 con empate en Sevilla y victoria azulona; 1988-89 empates en ambos duelos.

Segunda División: en la presente temporada con resultado de 2-0 para el Getafe con doblete de Álvaro Jiménez.

Bajas

Diego Martínez tendrá a su disposición a toda la plantilla ya que no cuenta con ninguna baja ni por sanción ni por lesión.

José Bordalás ha convocado a: Alberto, Guaita, Peña, Cata Díaz, Molinero, Juan Cala, Gorosito, Damián, Faurlín, Paul Anton, Lacen, Portillo, Fuster, Pacheco, Álvaro J., S. Mora, Chuli y Jorge Molina. El Getafe no tiene bajas por sanción.

Posibles onces