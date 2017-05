Real Madrid CF - Sevilla FC: puntuaciones Sevilla FC, jornada 37.

Google Plus

Los jugadores del Sevilla intentan defender una jugada de James. (Imagen: Daniel Nieto - VAVEL)

El Sevilla logra clasificarse para la Champions aún habiendo perdido con el Real Madrid. Un partido que ha sido una radiografía de la temporada de los rojiblancos. Fallos en defensa que han provocado los goles locales y poco acierto arriba. Un gol de Nacho daba ventaja a los merengues, que ampliaron su renta gracias a Cristiano Ronaldo. Empezó el Sevilla a meterse en el partido pero no fue hasta la segunda parte que marcó Jovetic. A partir de ahí los visitantes se desinflaron y el Madrid aprovechó para rematar la faena. Otro gol del portugués sumado a uno de Toni Kroos cerraron el partido. Dos largueros y varias buenas paradas de Keylor Navas ​mientras el partido iba 2-0 evitaron que el Sevilla se metiera en el partido.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Rico

​2 | ​El cancerbero no ha podido hacer nada en los dos primeros goles, pero en el tercero no ha llegado a estirarse a tiempo y en el cuarto no ha hecho ni el intento. Solamente dos paradas en todo el partido.

Carriço

1 | ​El luso ni está ni se le espera. Tras sufrir varias lesiones esta no está siendo su temporada. Su más que posible marcha será lo mejor tanto para él como para el club.

Mercado

​2 | ​Desaparecido en defensa aunque lo ha intentado en ataque. El argentino, al igual que todo el equipo, ha bajado el nivel en esta segunda vuelta.

​Pareja

1 | ​Sustituido por Montoya en el descanso, el argentino tampoco está a su mayor nivel. Al igual que Carriço, esta puede ser su última temporada en Nervión. El capitán parece haber acabado ciclo.

​Lenglet

5 | ​De lo mejor del Sevilla hoy en el césped. El francés, que recuerda mucho en su juego a Julien Escudé, ha cumplido con solvencia la cita de hoy. Lo más destacado en la zaga nervionense.

​N´Zonzi

4 | No ha sido el mejor partido del francés con la elástica rojiblanca. Aunque haya cortado algunos balones, su partido generalmente ha sido gris como el de todo el equipo.

​Kranevitter

1 | ​Temporada nefasta del argentino. Hoy ha sido de los peores del conjunto hispalense llegando a provocar incluso un gol del Real Madrid. El Sevilla tiene que estar agradecido de que es sólo una cesión.

Vitolo

4 | ​Tras el gol sevillista se vino abajo. Estuvo muy bien e incluso dio la asistencia a Jovetic, pero empezó a desaparecer a medida que avanzaba el encuentro.

Correa

5 | ​De los más activos en el encuentro. El único problema son sus individualidades. El jugador sigue anteponiendo su persona al juego en equipo. Aún así, buen partido del argentino.

Krohn Dehli

6 | ​Gran vuelta del danés. A pesar de que empezó por debajo de las exigencias del juego, creció a medida que avanzaba el partido. Una alegría su vuelta a los terrenos de juego. No se sabe cuál será su futuro, pero si finalmente se queda en Nervión y recupera su juego, los rojiblancos tendrían a un jugador de garantías.

Jovetic

​7 | ​El mejor de los visitantes. Pese a la mala suerte de cara a portería (dos largueros) el montenegrino ha conseguido anotar de nuevo. 6 goles en toda la temporada con el Sevilla. Si el conjunto hispalense decide finalmente hacerse con sus servicios, sería una gran incorporación de cara a la próxima campaña.

W. Montoya

​3 | ​Sustituyó a Pareja en el descanso. Empezó muy bien pero fue a menos. Un error suyo propició el tercer gol del Madrid. Poco destacable al igual que en toda la segunda vuelta.

Ben Yedder

S.C | ​Presencia testimonial en el encuentro. Entró en el 88.

Diego G.

​S.C | Al igual que Ben Yedder presencia testimonial en el encuentro. Entró en el 88.