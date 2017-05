Carlos Fernández renueva hasta 2021

Google Plus

Carlos Fernández, en la previa de un partido. (Imagen: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL)

El Sevilla FC y Carlos Fernández han llegado a un acuerdo que compromete al jugador a continuar con el primer plantel del conjunto sevillano hasta junio del 2021. El sevillano ya disputó tres partidos a principios de temporada con el primer equipo, donde demostró un gran nivel generando continuas ocasiones de peligro e incluso anotando el gol de la victoria ante Las Palmas en el último minuto.

"Soy sevillista desde pequeño" Pero, cuando el delantero se encontraba en su mejor momento, conoció, y muy de cerca, una de las principales causas que provocan el final de las carreras de muchos futbolistas. Carlos Fernández sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que lo mantendría alejado de los terrenos de juegos prácticamente todo lo que restaba de temporada. Finalmente tuvo que pasar por el quirófano, y tras esto, llevar a cabo un largo proceso de recuperación que duró seis meses (regresó antes de lo esperado). Una vez recuperado, volvió al trabajo con el Sevilla Atlético, equipo con el cual jugó 357 minutos en los que brindó una asistencia y sumó un tanto a su cuenta particular.

El canterano se mostró muy feliz con su renovación, y lo expresó en unas declaraciones concedidas a la web oficial del club: "La alegría que siento ahora mismo es muy difícil de transmitir, no tengo palabras". También quiso agredecer a todos lo componentes del conjunto hispalense la confianza que han depositado en él: "Quiero agradecer desde el presidente hasta el último trabajador, porque para mí ha sido un año complicado y siempre me he sentido arropado y querido por todos y cada uno de los miembros de este club".

Sin duda, uno de los días más felices en la vida de este chaval de 20 años que ve cumplido su sueño de poder seguir vistiendo y defendiendo los colores de su club, de su Sevilla FC.