Previa Sevilla FC - CA Osasuna: la última batalla del amateurismo

Google Plus

Acaba una de las temporadas más ilusionantes en la capital hispalense. Un Sevilla que se ha estado disputando La Liga hasta hace escasos meses con los grandes. La escuadra andaluza intentará brindar un buen fútbol y una victoria en el último partido ante su grada, en este partido que será el adiós de Sampaoli y de varios jugadores que podrían acabar ciclo con el club rojiblanco. En el otro lado del campo, el CA Osasuna. Un club histórico que este año no ha disfrutado de su mejor temporada en la primera división española.

Los de Vasiljevic intentarán mantener el decimonoveno puesto que tienen ahora con 22 puntos. Con solamente cuatro partidos ganados en toda la competición liguera por diez empatados y veintitrés perdidos este no ha sido el año de los rojillos. Una cifra de 89 goles en contra, equipo más goleado de esta edición de LaLiga, frente a 40 a favor no es nada esperanzadora de cara a este último partido frente al Sevilla FC.

Por su parte los de Sampaoli intentarán superar los 70 puntos, actualmente tienen 69, clasificados ya matemáticamente para disputar la previa de Champions el próximo año. En el lado local las estadísticas son mucho más favorables que en el visitante. Veinte partidos ganados por ocho empatados y siete perdidos conforman una temporada más que notable para los sevillistas. En el apartado de goles, 64 a favor por 49 en contra es otro dato a tener en cuenta para este partido.

Un año sin plata por Nervión

Tras ganar la Europa League tres años consecutivos, el Sevilla FC no ha conseguido ningún título este año. En la capital andaluza se habla de decepción por parte de la grada. Y es que el Sevilla ha malacostumbrado a su afición tras tres años espectaculares. Bien es verdad que el cuarto puesto se ha conseguido a base de sangre, sudor y lágrimas ya que desde el partido frente al Leicester el equipo de Sampaoli no ha levantado cabeza. Pero un año más, clasificados para la competición más importantes de Europa. Nadie sabe qué será del equipo rojiblanco la próxima temporada. La marcha de Monchi, Sampaoli y seguramente de algún que otro jugador importante como cada verano, harán que la directiva tenga que sacarse de debajo de la manga un as para seguir al nivel actual.

Lo que sí se sabe es lo que ha hecho el Sevilla FC esta temporada. Ha peleado hasta el final para conseguir algo que mucha gente ni se podía imaginar a principio de temporada. Ha ilusionado a su afición hasta hace poco con poder ganar el título liguero. Aunque también es verdad que no todo han sido alegrías. El desastroso partido de ida en Copa del Rey frente al Real Madrid o los dos partidos frente al Leicester inglés impidieron seguir soñando con algo más. Un partido que servirá como colofón a una gran temporada y como despedida al técnico del amateurismo. Pese a su irregular final de temporada el sevillismo tiene que estar agradecido al hombre que les hizo creer que algo más era posible, Jorge Sampaoli.

Un año para olvidar

En Navarra ha ocurrido todo lo contrario. Una temporada que comenzó de forma ilusionante con el ascenso, se ha acabado convirtiendo en una pesadilla. Los rojillos volvían a primera división dos temporadas después aunque poco les ha durado la alegría. La afición se fue dando cuenta desde principio de curso que este no iba a ser su año y aún así se ha mantenido fiel hasta el final, incondicionales pese a la mala forma de su equipo.

Uno de los problemas de Osasuna esta temporada ha sido el baile de entrenadores al que se ha sometido. Tras once partidos de Martín como técnico rojillo fue destituido en el decimonoveno puesto para traer a Caparrós. El ex-sevillista duró cinco partidos y tras él llegó Vasiljevic, que sigue en su cargo a día de hoy. Esto sumado a la falta de actitud por parte de la plantilla en algunos momentos de la temporada han sido del detonante del descenso.

Varias bajas en ambas plantillas

Por la parte sevillista la convocatoria la forman 18 futbolistas: Sergio Rico, David Soria, Mariano, Lenglet, Escudero, Álex Muñoz, Kranevitter, N'Zonzi, Krhon-Dehli,Correa, Montoya, Sarabia, Ganso, Vitolo, Franco Vázquez, Pozo, Ben Yedder y Jovetic.

Sampaoli contará con varias bajas como son los casos de Nico Pareja, Diego González, Mercado (sancionado por ciclo de amarillas), Carriço, Vietto y Nasri por decisión técnica. Sin embargo, regresan Mariano, Escudero, Ganso y Sarabia. Además de las novedades de los canteranos Alex Muñoz y Pozo.

La convocatoria de 18 jugadores realizada por Petar Vasiljevic está formada por: Sirigu, Mario, Oier, Unai García, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Aitor Buñuel, Steven, Causic, Roberto Torres, Alex Berenguer, Raoul Loé, Kike Barja, Olavide, Luis Perea, Oriol Riera y Kenan.

Son bajas Sergio León por sanción y los lesionados Fausto Tienza, Fran Mérida, Miguel De las Cuevas, Javier Flaño, Tano Bonnín, Miguel Flaño, David García, Jaime Romero y Emmanuel Riviere, mientras que es alta Juan Fuentes tras cumplir un partido de sanción. El francés Didier Digard, que ayer recibió el alta médica tras casi siete meses de baja, no ha sido incluido en la convocatoria al no tener todavía el ritmo necesario. También han sido incluidos en la convocatoria los canteranos Kike Barja y Luis Perea y los que habitualmente juegan con el primer equipo Aitor Buñuel, Miguel Olavide y Jhon Steven.

La historia favorece al Sevilla

Los que recuerden los Sevilla - Osasuna del pasado recordarán duelos de alta tensión. Y es que enfrentamiento entre estos dos equipos era sinónimo de partido intenso. Pero esto ha ido decreciendo a medida que ha ido pasando el tiempo. Desde 2006 no ganan los rojillos en feudo sevillista (0-1) y a partir de ahí solamente han conseguido ganar tres duelos de diecinueve posibles. Por su parte los de Nervión llevan once victorias de esos diecinueve duelos. Uno de los duelos más recordado entre estos dos equipos fue la semifinal de la Europa League, en aquel momento Copa de la UEFA, en la que ganaron los rojillos por un gol a cero en la ida pero los hispalenses remontaron en casa con dos goles a cero. Aquel año conseguirían la segunda UEFA consecutiva.

Volviendo al presente, en el enfrentamiento de la primera vuelta se vivió uno de los partidos más locos de esta temporada. Se impusieron los rojiblancos por cuatro goles a tres en El Sadar con doblete de Vicente Iborra y goles de Franco Vázquez y Pablo Sarabia. Este último marcó en el minuto 92 para certificar la victoria visitante. En el Osasuna marcaron Sergio León, Iborra en propia puerta y Kodro.

Declaraciones de ambos entrenadores

El de Casilda ha reconocido que este sea posiblemente su último partido con el Sevilla FC: “Llegó Argentina y viró totalmente la posibilidad de concretar este proyecto en el Sevilla. Me ha costado mucho llegar a dirigir en Europa y logré por un momento que toda Europa hablara del Sevilla. Le estoy muy agradecido a este club, pero se trata de Argentina".

El técnico argentino ha reconocido que lo que falta es que la AFA abone su cláusula: "Ahora queda que la AFA y el Sevilla resuelvan el vínculo contractual que me une con esta entidad". También ha aclarado que estará en el banquillo el sábado: “Se ha actuado con mala intención hacia mí. Nadie me va a sacar del último partido dirigiendo del Sevilla". Esta rueda de prensa ha servido a Jorge Sampaoli para despedirse y agradecer al club que apostara por él.

Por otra parte, el entrenador de Osasuna ha declarado que lo más importante es "acabar con dignidad y orgullo, defender el escudo ya que por encima de todos está el club". Vasiljevic ha declarado que llegan al Sánchez Pizjuán con ganas de "competir y dar la cara ante el Sevilla FC".

"Tenemos que pensar en nuestra imagen y acabar bien un año duro y largo", ha dicho el técnico serbio, quien dirigirá su último encuentro como entrenador osasunista. Al preguntarle por su futuro (tiene un año más de contrato pero no seguirá ni como entrenador ni como director deportivo) Vasiljevic ha emplazado a los periodistas a la próxima semana. Ha anticipado que la directiva quiere que siga y depende su "estado de ánimo" o del "proyecto que se plantee" su continuidad en el club: "Ha sido un gran desgaste emocional personal y hay que ver cómo se plantean las cosas. Hay más dinero en Segunda de lo que tenía en Primera. Hay tiempo para un proyecto bonito, pero hay que ver cuál es el objetivo: subir o pensar en otras cosas".

Posibles alineacines